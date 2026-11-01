Trao sức khỏe, gửi yêu thương đến người dân vùng xa Campuchia

Ngày 31/10, tại Trường Phổ thông Dân tộc dạy nghề tỉnh Mondulkiri, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho khoảng 500 người dân địa phương, trong đó có người gốc Việt.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết chương trình được Đại sứ quán và Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh duy trì tổ chức hằng năm tại các địa phương của Campuchia, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các chính sách chăm lo sức khỏe người dân của Chính phủ Campuchia. Hoạt động cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì sức khỏe cộng đồng của hơn 20 bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh; đồng thời cảm ơn chính quyền tỉnh Mondulkiri đã phối hợp, tạo điều kiện để chương trình diễn ra thành công.

Đại sứ mong muốn người dân địa phương, trong đó có cộng đồng người gốc Việt, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng đóng góp xây dựng đất nước Campuchia và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri Dim Ny và các đại biểu tặng quà gồm gạo, mì ăn liền và tiền mặt cho người dân đến khám và tư vấn sức khỏe. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri Dim Ny bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà gồm gạo, mì ăn liền, tiền mặt cho người dân tại thành phố Sen Monorom. Theo ông, chương trình không chỉ hỗ trợ thiết thực về y tế mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trả lời phỏng vấn TTXVN bên lề sự kiện, ông Dim Ny cho biết Mondulkiri là tỉnh có đường biên giới giáp Việt Nam. Vì vậy, ông mong muốn chính quyền và người dân khu vực biên giới hai nước tiếp tục tăng cường đoàn kết, trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giao lưu nhân dân.

Ông cũng mong Đại sứ quán Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức những chương trình khám bệnh, tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại các địa phương Campuchia, nhất là những khu vực còn khó khăn về điều kiện y tế. Đối với cộng đồng người Việt tại Mondulkiri, ông khuyến khích bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cộng đồng ổn định, phát triển.

Bác sỹ Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Bác sỹ Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, cho biết bệnh viện mong muốn đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa còn thiếu điều kiện tiếp cận y tế. Dù phải di chuyển khoảng 8 giờ từ Phnom Penh đến Mondulkiri, các thành viên trong đoàn đều tích cực tham gia khám và tư vấn sức khỏe cho người dân.

Ngoài sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhân viên bệnh viện cũng đóng góp kinh phí, vật chất cho chương trình. Bệnh viện sẵn sàng tiếp tục triển khai các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà tại những địa bàn khó khăn nếu điều kiện cho phép.

Người dân địa phương bày tỏ vui mừng và cảm kích trước sự quan tâm của đoàn y tế Việt Nam. Ông Soeun Seat, cư dân thành phố Sen Monorom, cho biết việc đi khám bệnh thường rất vất vả do tuổi cao và đường sá xa xôi. Vì vậy, ông rất phấn khởi khi được các bác sỹ đến tận địa phương khám bệnh miễn phí. Bà Dương Kim Lan, 70 tuổi, mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp, cũng vui mừng khi được thăm khám, tư vấn và nhận thuốc miễn phí, đồng thời hy vọng sức khỏe sẽ cải thiện trong thời gian tới./.

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