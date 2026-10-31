Đà Nẵng: Lan tỏa thông điệp “Thượng tôn pháp luật vì một biển đảo bình yên và phát triển”

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), ngày 31/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Đà Nẵng tổ chức Ngày hội trưng bày sách và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo năm 2026 cho hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam.

Các đại biểu đã tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam - Đất nước nhìn từ biển.” Mô hình là điểm nhấn của Ngày hội trưng bày sách, được tạo nên từ những cuốn sách với nội dung phong phú về lịch sử, văn hóa, pháp luật và biển, đảo Việt Nam, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.

Đại tá Doãn Ngọc Triết mong muốn sinh viên tích cực tìm hiểu pháp luật về biển, đảo, chủ động phòng, chống ma túy, nói không với bạo lực học đường và lan tỏa kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

Báo cáo viên Vùng cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Báo cáo viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thông tin những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông; cơ sở pháp lý lịch sử, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung trọng tâm của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Chương trình còn lồng ghép phần tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy và bạo lực học đường, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Điểm nhấn là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về biển, đảo được tổ chức trên Fanpage “PHÁP LUẬT VÙNG 2.” Với hình thức thi trực tuyến, nội dung câu hỏi đa dạng, thiết thực, cuộc thi đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu và củng cố kiến thức pháp luật.

Ban Tổ chức đã trao 6 giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc về sinh viên Trần Hữu Hiền.

Buổi tuyên truyền và cuộc thi trực tuyến đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về biển, đảo Việt Nam và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Trường Đại học Quảng Nam và Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Đà Nẵng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần lan tỏa thông điệp “Thượng tôn pháp luật vì một biển đảo bình yên và phát triển”./.

“Em yêu biển, đảo quê hương”: Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ tuổi học trò Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giúp học sinh hiểu thêm về biển, đảo, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.