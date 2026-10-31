Quy tập thêm được 148 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 31/10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 148 hài cốt liệt sỹ sau nửa tháng triển khai đợt 2 công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, từ ngày 15-31/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74) mở rộng diện tích tìm kiếm tại khu vực B của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và đã phát hiện, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sỹ đơn (có 26 bộ có di vật kèm). Riêng trong ngày 31/10, cán bộ, chiến sĩ Đội K 74 đã xử lý hơn 625m3 đất, phát hiện và quy tập được 7 hài cốt liệt sỹ tại khu B mở rộng.

Trước đó, tại đợt 1 (từ ngày 23/6 đến ngày 14/10), cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 731 hài cốt liệt sỹ và các hài cốt liệt sỹ này đã được Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Thành phố, trong đó có Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Quy tập lũy kế 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Ngày 27/10/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.