Quảng Ngãi: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sỹ tại Bệnh xá Đức Phổ

Ngày 31/10, Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trong ngày 30-31/10, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ tại Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hồ Sâu), tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm.

Cụ thể, từ nguồn tin của nhân chứng lúc 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm gồm 18 người của Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm, lực lượng công binh phối hợp cùng lực lượng Mặt trận, đoàn thể địa phương địa phương đã sử dụng máy đào kết hợp thủ công khai quật vị trí rộng 50m2.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt còn sọ, răng, xương ống cùng các hiện vật như dầu gió, gương tròn đường kính 5m vỏ màu hồng, cúc áo, ống hít, võng bộ đội.

Trước đó, ngày 30/10, cũng tại Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hồ Sâu), Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm cùng các lực lượng đã tìm kiếm được 1 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều hiện vật như dầu gió, cúc áo, tăng, và trang phục bộ đội. Ban Chỉ huy quân sự xã đã tiến hành bảo quản các hài cốt, di vật, kỷ vật đi kèm.

Trung tá Phạm Duy Phương, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” và thực hiện Kế hoạch số 152/KH ngày 16/10/2026 của Ủy ban Nhân dân xã Đặng Thùy Trâm về khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn xã (đợt 3), Ban Chỉ huy quân sự xã đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại 3 vị trí trọng điểm tại Bệnh xá Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn, thời gian các liệt sỹ hy sinh từ các năm 1972-1974 theo lời từ nhân chứng.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay của xã Đặng Thùy Trâm đối với các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc./.

Quảng Ngãi tập trung nguồn lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2 Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 738 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ...