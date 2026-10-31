Hà Nội đăng cai cuộc họp Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22

Từ ngày 04 đến 05/11/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 tại Hà Nội
Sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại Khách sạn Hà Nội Daewoo ngày 04/11/2026
Điểm nhấn của Đại hội đồng là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số.” Phiên họp chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nâng cao năng lực số và giải pháp phòng ngừa thách thức cho phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng
Bên lề hội nghị, các đại biểu tham gia tiệc tối giao lưu văn hóa, trình diễn áo dài Việt Nam
Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2026 mà Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO. Sự kiện góp phần khẳng định vị thế, trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa phụ nữ các nước khu vực, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.
Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
Chương trình “Kết nối yêu thương” tiếp nhận gần 60 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp Vietjet, Sovico và HDBank đóng góp 30 tỷ đồng, góp thêm nguồn lực hỗ trợ điều trị cho những hoàn cảnh khó khăn.