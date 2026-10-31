Xã An toàn khu - Tri ân quá khứ, tạo động lực phát triển quê hương Tây Ninh

Ngày 15/10/2026, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh chính thức được công nhận là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là sự ghi nhận những đóng góp, hy sinh của quân và dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo điều kiện để người dân thụ hưởng các chính sách ưu đãi, tiếp thêm động lực xây dựng quê hương cách mạng ngày càng phát triển.

Những dấu ấn nổi bật

Nằm ở phía Nam tỉnh Tây Ninh, An Lục Long là vùng đất có vị trí quan trọng trong phong trào cách mạng ở Nam Bộ. Với hệ thống sông rạch chằng chịt, vườn cây rậm rạp cùng sự đùm bọc, che chở của nhân dân, nơi đây từng là địa bàn thuận lợi để xây dựng căn cứ, bảo vệ cán bộ và tổ chức các hoạt động đấu tranh trong hai cuộc kháng chiến.

Theo Quyết định số 19234/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, xã An Lục Long được công nhận là xã An toàn khu. Kết quả này được xác lập trên cơ sở rà soát các tư liệu lịch sử, sự kiện và nhân chứng liên quan đến hoạt động cách mạng.

Qua rà soát, An Lục Long đáp ứng 4/5 tiêu chí về xã An toàn khu, gồm: được lựa chọn xây dựng căn cứ cách mạng; là nơi nuôi giấu, bảo vệ cán bộ lãnh đạo; là nơi đứng chân của cơ quan lãnh đạo cấp Khu, diễn ra các sự kiện, quyết sách quan trọng; có phong trào cách mạng vững mạnh và nhiều trận đánh tiêu biểu.

An Lục Long tập trung hoàn thiện các công trình giao thông phục vụ dân sinh như đường liên ấp Vĩnh Xuân B, mở rộng đường 30/4, cầu Kênh Chiến Lược và cầu Hồi Xuân. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Một dấu ấn nổi bật là An Lục Long từng được lựa chọn làm nơi đứng chân của cơ quan Liên Tỉnh ủy Khu 8. Từ cuối năm 1954 đến năm 1955, đồng chí Nguyễn Văn Mùi, bí danh Sáu Đường cùng cơ quan Liên Tỉnh ủy hoạt động tại khu vực sông Rạch Tràm, ấp Chợ Ông Bái.

Tháng 12/1954, khi cơ quan Liên Tỉnh ủy chuyển về căn cứ mới, tài liệu, điện đài và vũ khí được bí mật vận chuyển bằng ghe hai đáy qua hệ thống sông rạch. Cán bộ được bố trí ở tại nhà dân, bảo vệ bằng các hầm bí mật.

Trong thời gian hoạt động tại địa phương, đồng chí Sáu Đường từng được gia đình má Tư và bà Sáu Trò nuôi giấu, bảo vệ an toàn. Đặc biệt, giữa tháng 1/1955, Liên Tỉnh ủy Khu 8 tổ chức hội nghị tại căn cứ An Lục Long, xác định chủ trương đấu tranh chính trị, yêu cầu thi hành Hiệp định Genève, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và chuẩn bị tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Những quyết sách này góp phần định hướng phong trào cách mạng ở Trung Nam Bộ trong giai đoạn mới.

Truyền thống cách mạng của địa phương được hình thành từ rất sớm. Khoảng tháng 6/1935, Chi bộ liên xã An Lục Long, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông được thành lập. Đến năm 1936, Chi bộ Đảng đầu tiên của Long Trì ra đời. Các tổ chức Đảng từng bước phát triển gắn với phong trào tuyên truyền, giác ngộ quần chúng. Lịch sử địa phương còn ghi nhận việc nhân dân An Lục Long che chở, giúp đồng chí Trần Văn Giàu thoát khỏi sự bao vây của mật thám khi về quê hương diễn thuyết, tuyên truyền cách mạng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã An Lục Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã An Lục Long, Dương Xuân Hội và Long Trì. Cả ba địa phương đều có truyền thống đấu tranh cách mạng, từng được trao tặng những phần thưởng cao quý. Trong đó, An Lục Long và Dương Xuân Hội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; quân, dân Long Trì được tặng Huân chương Giải phóng hạng Nhất và hạng Nhì.

Từ chiến thắng Chợ Ông Bái đến niềm vui hôm nay

Bia kỷ niệm Chiến thắng Chợ Ông Bái ở xã An Lục Long là địa chỉ lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, kiên cường của quân và dân địa phương. Theo báo cáo lịch sử của Ủy ban Nhân dân xã, ngày 18/3/1954, lực lượng Tiểu đoàn 309 phối hợp với bộ đội địa phương và du kích An Lục Long tổ chức chống cuộc càn quét của tiểu đoàn Commandos Pháp tại Chợ Ông Bái.

Đoàn viên, thanh niên viếng bia kỷ niệm chiến thắng Chợ Ông Bái. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Với tinh thần chiến đấu kiên cường, quân ta đã tiêu diệt 2 sỹ quan Pháp, bắt sống 18 binh lính và sỹ quan địch; thu 4 súng cối, 2 đại liên, 16 trung liên cùng 98 súng các loại.

Chiến thắng Chợ Ông Bái trở thành một trong những trận chống càn tiêu biểu trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau trận đánh, An Lục Long được giải phóng, nhiều xã lân cận như Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông cũng được giải phóng, hình thành vùng giải phóng rộng lớn.

Chiến thắng góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của quân và dân địa phương, đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược.

Ông Huỳnh Hữu Huệ (sinh năm 1962), Bí thư Chi bộ ấp Chợ Ông Bái là một trong số ít người địa phương còn nắm khá rõ câu chuyện về trận đánh. Những câu chuyện được các thế hệ đi trước kể lại và việc tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng hằng năm đã giúp ông hiểu sâu sắc hơn về sự kiện lịch sử này.

Những nhân chứng trực tiếp của trận đánh nay không còn, vì vậy, việc lưu giữ, kể lại lịch sử cho thế hệ trẻ càng trở nên cần thiết. Mỗi lần trò chuyện với đoàn viên, thanh niên, ông Huệ mong các em hiểu hơn về những hy sinh của cha ông, trân trọng cuộc sống hòa bình và có trách nhiệm gìn giữ truyền thống quê hương.

Không chỉ ghi dấu những chiến công trong kháng chiến chống Pháp, An Lục Long còn là nơi chứng kiến sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sỹ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tiêu biểu là trận Cầu Ván ngày 3/5/1968 khi hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 263 hy sinh, trong đó có 10 nữ chiến sỹ tuổi đời còn rất trẻ. Khu tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong trận đánh này được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2021.

Từ vùng đất ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt, An Lục Long hôm nay đang từng bước đổi thay. Việc được công nhận là xã An toàn khu mang lại niềm tự hào cho người dân địa phương; mở ra cơ hội tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.

Theo quy định, người dân thường trú trên địa bàn xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định hiện hành. Địa phương cũng được ưu tiên xem xét bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Loan, ngụ ấp Hồi Xuân bày tỏ niềm vui khi quê hương được Nhà nước ghi nhận và quan tâm. Gia đình bà có một công thanh long và một công dừa, thu nhập còn phụ thuộc nhiều vào giá nông sản, thời tiết và chi phí vật tư. Vì vậy, bà mong muốn địa phương có thêm các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lục Long Hà Minh Tuấn đối thoại với người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân. Gần đây, bà tham dự buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã với người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Là người dân, bà cũng đã tự học hỏi để theo kịp sự phát triển của xã hội. Nay xã được công nhận An toàn khu, bà rất mừng vì quê hương được Nhà nước ghi nhận, quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lục Long Hà Minh Tuấn nêu rõ, danh hiệu xã An toàn khu là sự ghi nhận xứng đáng đối với truyền thống cách mạng của địa phương, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đây là niềm tự hào của xã nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn hơn trước Đảng, trước nhân dân và trước các thế hệ cha anh. Địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo chuyển biến thực chất ở khu vực nông thôn. Trước mắt, xã tập trung hoàn thiện các công trình giao thông phục vụ dân sinh như đường liên ấp Vĩnh Xuân B, mở rộng đường 30/4, cầu Kênh Chiến Lược và cầu Hồi Xuân. Địa phương hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng cho 21,1 ha thanh long, tập huấn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Trên vùng đất từng che chở cán bộ cách mạng, An Lục Long hôm nay đang tiếp nối truyền thống bằng những mục tiêu phát triển cụ thể, gìn giữ những giá trị lịch sử và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Cần Thơ: Xã An toàn khu Cờ Đỏ phát huy tiềm năng, lợi thế để bứt phá Danh hiệu xã An toàn khu là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với truyền thống cách mạng; sự tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ quân và dân xã Cờ Đỏ trong các cuộc kháng chiến.