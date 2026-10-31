Gia Lai đẩy mạnh kết nối biển-cao nguyên, tạo sức bật cho du lịch

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, kết nối không gian du lịch từ biển Quy Nhơn đến đại ngàn Tây Nguyên, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đang được Gia Lai xác định là những hướng đi trọng tâm nhằm gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Với lợi thế tài nguyên thiên nhiên, văn hóa phong phú cùng cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng, mở rộng liên kết giao thông và xây dựng những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Thông tin về định hướng phát triển du lịch của tỉnh, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, cho biết địa phương có lợi thế nổi bật khi sở hữu không gian du lịch đa dạng, kết nối giữa vùng biển duyên hải và cao nguyên Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các hành trình liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu di sản lịch sử.

Du lịch được Gia Lai xác định là một trong 5 trụ cột tăng trưởng giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” được kỳ vọng tạo thêm động lực quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường khách trong nước, quốc tế.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón hơn 13,5 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển du lịch theo chiều sâu, không chỉ gia tăng lượng khách mà còn phải cải thiện chất lượng trải nghiệm, dịch vụ và khả năng giữ chân du khách.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, lợi thế của Gia Lai không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên đa dạng mà còn ở sự giao thoa của nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Từ Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô đến Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya và các hệ sinh thái rừng tự nhiên, địa phương có nhiều điều kiện để xây dựng những hành trình khám phá phong phú. Cùng với đó là hệ thống di sản văn hóa Champa, di tích Tây Sơn, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng, bài chòi và bản sắc văn hóa của đồng bào Jrai, Ba Na.

Trên cơ sở những lợi thế này, ngành du lịch tỉnh định hướng phát triển 4 nhóm sản phẩm chủ lực. Trong đó, du lịch liên thông biển-cao nguyên trên trục Quy Nhơn-Pleiku được xác định là sản phẩm kết nối không gian đặc trưng. Các nhóm còn lại tập trung vào du lịch di sản, lịch sử gắn với hệ thống tháp Chăm, di tích Tây Sơn và Không gian văn hóa Cồng chiêng; du lịch sinh thái gắn với rừng, núi, sông hồ, biển đảo và nông nghiệp; du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, tạo sinh kế cho người dân.

Để hiện thực hóa các sản phẩm này, Gia Lai chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối hàng không. Tỉnh phát huy vai trò của Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku, đồng thời tăng cường liên kết giữa hàng không, đường bộ và đường sắt nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của du khách giữa các vùng.

Đáng chú ý, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 95 về chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế thông qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027. Cùng với đó, các hãng hàng không, đơn vị khai thác cảng, doanh nghiệp lữ hành và Hiệp hội Du lịch được khuyến khích phối hợp nghiên cứu thị trường, xây dựng các tuyến tham quan liên thông giữa khu vực duyên hải và cao nguyên.

Cảnh quan ven Biển Hồ được tạo điểm nhấn với các loài hoa rực rỡ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Định hướng của ngành du lịch là mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến thông qua hàng không, tăng cường kết nối bằng hệ thống giao thông và giữ chân du khách bằng những sản phẩm có chất lượng, khác biệt. Đây cũng là giải pháp nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch.

Song song với phát triển sản phẩm và giao thông, tỉnh quan tâm thúc đẩy các dự án du lịch động lực như khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ tại xã Cát Tiến; đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng-Vũng Chua; khu đô thị du lịch An Quang tại xã Đề Gi; khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại khu vực Biển Hồ và các dự án liên quan đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng. Các dự án đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định, hướng đến bổ sung hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Trong những tháng cuối năm 2026, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh," gắn với các hoạt động như Festival Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya, các hoạt động liên quan đến Diễn đàn Du lịch ASEAN và Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026. Tỉnh đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở, phát huy vai trò của cộng đồng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến du lịch./.

Gia Lai hỗ trợ lên tới 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng Thông qua loạt cơ chế trợ lực toàn diện từ hạ tầng, quảng bá số đến tín dụng ưu đãi, chính sách mới sẽ tạo "cú hích" lớn để nâng tầm và phát triển bền vững các mô hình du lịch bản địa tại Gia Lai.