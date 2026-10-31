Quảng Trị: Ngư dân tử vong do tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản

Ngày 31/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, một ngư dân không may gặp tai nạn lao động dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 31/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Hào (sinh năm 1979, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), là người nhà của chủ tàu cá QB-92056-TS về việc một thuyền viên trên tàu tử vong khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB-92056-TS do ông Nguyễn Văn Xá (sinh năm 1964, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Cửa Gianh ngày 29/10 với 6 thuyền viên tham gia khai thác hải sản.

Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền viên L.V.H. (sinh năm 1977, trú tại thôn Hải Phú, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) không may bị ngã vào hệ thống tời trên tàu, dẫn đến gãy tay.

Ngay khi phát hiện sự việc, các thuyền viên trên tàu nhanh chóng thực hiện sơ cứu nạn nhân; đồng thời khẩn trương điều khiển tàu trở về bờ để cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh hướng dẫn chủ phương tiện đưa tàu về Cảng cá sông Gianh; đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thông báo cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý vụ việc theo quy định.

Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QB-92056-TS cập Cảng cá sông Gianh. Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân tử vong của ngư dân L.V.H là do tai nạn lao động trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình./.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cứu nạn thành công ngư dân gặp tai nạn trên biển Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng, vượt điều kiện thời tiết khó khăn, kịp thời tiếp cận, sơ cứu và đưa ngư dân Nguyễn Anh Hùng gặp tai nạn khi đánh bắt hải sản vào bờ an toàn.