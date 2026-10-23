Quảng Ngãi tập trung nguồn lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác thu thập mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính cũng như các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với những địa phương triển khai chưa hiệu quả, ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Đến nay, chỉ còn 276 ngày thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, nên cấp ủy, chính quyền các cấp cần xem công tác tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và cấp bách.

Các đơn vị, địa phương cần tập trung tối đa nguồn lực cho giai đoạn 2 của Chiến dịch, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ, hiệu quả, nhất là tại các khu vực trọng điểm, địa bàn có nhiều thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ nhưng chưa được tìm kiếm hoặc tìm kiếm chưa có kết quả.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương khảo sát, kết luận, tổ chức khai quật, tìm kiếm dứt điểm tại 5 vị trí mộ liệt sỹ tập thể do Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 5 cung cấp; tiếp tục rà soát các khu vực còn nghi vấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không bỏ sót thông tin.

Đối với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở nước bạn Lào và Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu Đội K53 cần chuẩn bị chu đáo lực lượng, trang bị, hậu cần; chấp hành nghiêm quy chế đối ngoại và pháp luật nước sở tại, tôn trọng phong tục, tập quán của nước bạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, dẫn đường, khảo sát, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ về nước.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 738 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tổ chức 14 hội nghị thu thập thông tin, khảo sát mộ liệt sỹ và 1 hội thảo khoa học về vị trí mộ liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh.

Tỉnh triển khai 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia. Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai tại nhiều địa bàn.

Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức 27 cuộc làm việc với nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và chính quyền địa phương; tiếp nhận, đối chiếu 35 nguồn thông tin có giá trị cùng các tài liệu liên quan.

Qua đó, tỉnh đã quy tập được 49 hài cốt liệt sỹ, tiếp tục xác minh thông tin để xây dựng phương án tìm kiếm trong thời gian tới.

Quảng Ngãi hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với hơn 13.500 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo đúng quy định. Công an tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm ADN của gần 3.000 thân nhân liệt sỹ.

Mùa khô 2025-2026, tỉnh phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ.

Đối với mùa khô 2026-2027, Đội K53 đã sang thực hiện nhiệm vụ sớm hơn 2 tháng so với các năm trước, đến nay quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Attapeu (Lào).

Trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ để tìm kiếm, quy tập 280 hài cốt liệt sỹ.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; ưu tiên giám định mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sỹ đã có di vật, đủ điều kiện xác định danh tính. Ban Chỉ đạo Quân khu 5 hỗ trợ rà soát, xác định địa bàn, khai thác hồ sơ, tài liệu lịch sử phục vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 2 tập thể và 2 cá nhân./.

Phát huy vai trò của nhân dân trong tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ Trong giai đoạn 1, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ trước 3 tháng, trở thành địa phương đầu tiên trong 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.