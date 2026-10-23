Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác định danh tính và quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Đức Cương, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Trước khi triển khai chiến dịch, Phú Thọ còn 5.050 mộ liệt sỹ thiếu thông tin hoặc chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính; đồng thời còn 1.385 thông tin về hài cốt liệt sỹ hy sinh, an táng nhưng chưa được tìm kiếm, quy tập.

Sau 5 tháng triển khai, giai đoạn 1 của chiến dịch đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 mộ tại 69 xã, phường; thu nhận được 3.999 mẫu hài cốt liệt sỹ và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ công tác giám định.

Cùng với đó, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập, tổ chức truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ, trong đó xác định được danh tính 3 liệt sỹ. Các đơn vị, địa phương tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường Phù Ninh, Thanh Sơn, Sơn Lương, Đan Thượng, Thống Nhất, Lạc Sơn, Kim Bôi và Yên Thủy.

Trong năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 15 hài cốt liệt sỹ. Ở giai đoạn 2 của chiến dịch, tỉnh phấn đấu xác định danh tính 356 mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.

Kỹ thuật viên lấy mẫu máu thân nhân liệt sỹ phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phú Thọ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; rà soát, phân loại, xác minh thông tin về liệt sỹ, tập trung vào những địa bàn có thông tin cụ thể, chính xác. Tỉnh đồng thời tiếp tục thu nhận, quản lý và đối chiếu mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ giai đoạn 1 sớm 11 tháng Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu ở 4.694 phần mộ liệt sỹ tại 128 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 1, sớm 11 tháng so với mục tiêu đề ra.