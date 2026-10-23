Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú: Đã tìm thấy cháu bé, tiếp tục tìm người mẹ

Sáng 23/10, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể cháu K.N.M, sinh năm 2024, một trong hai nạn nhân trong vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú chiều 22/10.

Hiện, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mẹ.

Trước đó, khoảng 16 giờ 47 phút ngày 22/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoàng Trọng Việt, sinh năm 1974, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, phát hiện một xe môtô Honda Vision bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định hai người nghi mất tích là chị T.T.T.H, sinh năm 1998 và con trai K.N.M, sinh năm 2024, cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm được tiến hành xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/10, lực lượng chức năng tìm thấy cháu K.N.M tại khu vực bãi bồi thuộc xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Hiện, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mẹ./.

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