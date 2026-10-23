Khánh Hòa khắc phục sai sót trong xử lý trụ sở dôi dư sau hợp nhất

Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra chỉ ra các thiếu sót trong quá trình xử lý các trụ sở dôi dư sau hợp nhất ở Khánh Hòa. Đến nay, Sở Tài chính và các địa phương đang trong quá trình triển khai thực hiện, khắc phục, xử lý.

Theo thông tin do ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cung cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đã tiến hành rà soát, khắc phục kịp thời theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về tài sản công. Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính đang tiến hành nâng cấp phần mềm và tạm dừng việc cập nhật dữ liệu (theo Văn bản 11338/BTC-QLCS ngày 30/7/2026). Sau khi Bộ Tài chính hoàn thành việc cập nhật phần mềm, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai cập nhật dữ liệu theo quy định.

Kết luận thanh tra số 468/KL-TTCP ngày 20/7/2026 của Thanh tra Chính phủ về cơ sở nhà, đất dôi dư sau hợp nhất tại tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra một số sai sót như: chậm thực hiện, trễ tiến độ; sai sót về hình thức, cách thức thực hiện; vướng mắc về chính sách, cơ chế thực hiện; cập nhật thông tin trên phần mềm Quản lý tài sản công…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc tổ chức rà soát trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.

Hiện nay, 343 cơ sở nhà đất đã có phương án sắp xếp, xử lý theo quy định, gồm: 1 cơ sở nhà đất loại trừ do kê khai nhầm; bố trí 292 cơ sở nhà đất cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác.

Hiện còn 50 cơ sở nhà, đất thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tỉnh Khánh Hòa có 23 cơ sở nhà, đất vướng mắc về chính sách, cơ chế thực hiện; được giao quản lý chưa đúng quy hoạch. Đối với những tài sản này, Ủy ban Nhân dân các xã, phường đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiến hành rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, điều chỉnh phương án cho phù hợp với tình hình quản lý, sử dụng tài sản.

Tiến độ xử lý, khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau hợp nhất nêu trên đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026./.

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý trụ sở dôi dư theo quy định mới Quy định mới là cơ sở để các cơ quan, đơn vị bố trí, quản lý, sử dụng và sắp xếp trụ sở phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống chức danh, chức vụ sau quá trình sắp xếp, tinh gọn.