Đắk Lắk chủ động tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sỹ ngay từ cơ sở

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Hội đồng chính sách các xã, phường được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, khoa học. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng triển khai với nội dung phong phú, nhiều hình thức, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sỹ và vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tham luận về kết quả thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ và giải pháp thời gian tới. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Tổ tiếp nhận, nghiên cứu xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Đội K51 phối hợp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) phát hành hơn 5.000 tờ rơi để tuyên truyền trực quan; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, rà soát hồ sơ, danh sách liệt sỹ, triển khai tìm kiếm thực địa.

Công tác tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu, bảo quản, số hóa dữ liệu và trang thiết bị, cơ sở vật chất được các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo trước khi triển khai diện rộng.

Tính đến ngày 21/10, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 48 hài cốt liệt sỹ (gồm 30 hài cốt trong nước và 18 hài cốt tại Campuchia), đạt 26,7% chỉ tiêu năm 2026 và 17,8% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đặc biệt, từ ngày 29/6-25/8/2026, tỉnh đã đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với 4.019 mộ liệt sỹ tại 33 nghĩa trang, vượt tiến độ Quân khu 5 giao gần 4 tháng.

Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đối chiếu kỹ hồ sơ, sơ đồ để tránh nhầm lẫn, mất mát. Tỉnh cũng đã thu nhận 2.422 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, làm rõ những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đóng góp ý kiến về công tác chuẩn hóa, số hóa cơ sở dữ liệu liệt sỹ, giải pháp thu nhận mẫu ADN thân nhân giai đoạn tiếp theo và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian chiến dịch không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là “mệnh lệnh từ trái tim” và là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và các anh hùng liệt sỹ.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2026. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, kinh phí, nhân lực.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao 1.472 mẫu sinh phẩm đang quản lý, lưu trữ tại Trung tâm Pháp y tỉnh cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý, chuyển giao thông tin cho các địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở cả trong và ngoài nước.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đổi mới phương pháp từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay từ cơ sở.

Đội K51 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh và nước bạn Campuchia đối với việc xác minh nguồn tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; quản lý chặt chẽ hồ sơ, di vật, hài cốt liệt sỹ; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm./.

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ sớm 6,5 tháng An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin tại 20 nghĩa trang, thu nhận 11.016 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, sớm 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia.