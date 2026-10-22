Ngày 22/10, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Tổng đài bảo vệ trẻ em 1022, hoạt động 24/7, tiếp nhận thông tin về các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi, lao động trái quy định và phụ nữ bị bạo lực, xâm hại, cần hỗ trợ.

Tổng đài được tích hợp trên hệ thống Tổng đài Thành phố Hồ Chí Minh, thay thế đường dây tư vấn 1900.545.559 trước đây, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường phối hợp liên ngành và bảo đảm an toàn cho người cần trợ giúp.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tăng Minh thông tin việc đưa Tổng đài 1022 vào hoạt động là bước đi quan trọng nhằm tích hợp các kênh tiếp nhận thông tin, xây dựng quy trình xử lý thống nhất, minh bạch và bảo mật.

Khi người dân gọi đến, nhân viên tổng đài sẽ tiếp nhận, xác định tính chất vụ việc, phân loại theo địa bàn và chuyển thông tin đến đơn vị phụ trách gần nhất để kịp thời hỗ trợ.

Quy trình được thiết kế theo hướng tinh gọn, trong đó việc phân loại và chuyển thông tin đến đơn vị chức năng chưa đầy 5 phút.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, đe dọa trực tiếp đến an toàn của trẻ em và phụ nữ, các lực lượng chức năng phối hợp can thiệp kịp thời. Những vụ việc thông thường được xử lý trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, trường hợp khẩn cấp tối đa 1 ngày làm việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Công tác xã hội-Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, công an và cơ sở y tế phối hợp xác minh, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân. Kết quả xử lý và tài liệu liên quan được cập nhật trên hệ thống 1022 để theo dõi, đồng thời bảo đảm bảo mật thông tin của người phản ánh và người cần trợ giúp.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội- Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh, quy trình tiếp nhận được chuẩn hóa nhằm bảo đảm thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em và phụ nữ yếu thế.

Tùy tính chất từng vụ việc, Trung tâm trực tiếp hỗ trợ hoặc kết nối các chuyên gia, tổ chức và đơn vị liên quan để can thiệp. Thực tế, hoạt động của đường dây nóng trước đây đã hỗ trợ nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo hành, trẻ lang thang, bị bỏ rơi hoặc gặp khó khăn về tâm lý, sức khỏe và pháp lý.

Với các trường hợp bị xâm hại, Trung tâm phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục theo dõi, bảo vệ trẻ. Đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe không bảo đảm, đơn vị phối hợp địa phương đánh giá nhu cầu, hỗ trợ thăm khám và cung cấp dinh dưỡng định kỳ thông qua dự án Hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình.

Theo thống kê, đường dây nóng bảo vệ trẻ em trước đây tiếp nhận 162 cuộc gọi năm 2021, tăng lên 248 cuộc năm 2022 và 282 cuộc năm 2023… Các trường hợp được tiếp nhận liên quan đến nhiều vấn đề, từ bạo lực, xâm hại đến tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Việc ra mắt Tổng đài 1022 được kỳ vọng tăng hiệu quả kết nối giữa các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ trẻ em và hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực. Ngành Y tế thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh truyền thông, giáo dục phòng ngừa, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ bạo lực, xâm hại trong trường học; hoàn thiện quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý khẩn cấp và bảo quản chứng cứ đối với trẻ là nạn nhân.

Vai trò kết nối của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh cũng được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và hỗ trợ trẻ tái hòa nhập cộng đồng./.

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