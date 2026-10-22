Đồng Tháp tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, vận động cựu chiến binh, nhân chứng, thân nhân liệt sỹ và nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sỹ.

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ông Phan Văn Thắng, tại Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức chiều 22/10.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, nhiều thông tin về liệt sỹ và nơi an táng đã mai một theo thời gian, các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm trước lịch sử đối với các anh hùng liệt sỹ.

Ông Phan Văn Thắng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên cơ sở các thông tin hiện có, bám sát chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu giao với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy vai trò định hướng công tác tuyên truyền. Đồng thời, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sỹ và nhân dân tích cực cung cấp thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 35.287 liệt sỹ an táng trên địa bàn, trong đó 11.851 phần mộ có đầy đủ thông tin, 9.648 phần mộ có một phần thông tin và 12.290 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, cao điểm là Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” tỉnh được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sỹ trong nước và trên địa bàn hai tỉnh Prey Veng, Pursat (Vương quốc Campuchia); tổ chức lấy mẫu đối với 12.290 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 30 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh để giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 30 nghĩa trang liệt sỹ, khai quật 12.290 mộ; thu được 9.776 mẫu hài cốt liệt sỹ và đã bàn giao cho Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học và Viện Pháp y Quân đội.

Từ tháng 1/2026, Đội K91 đã tiếp nhận 29 thông tin tại 19 xã, xác định 16 điểm đào; phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và tỉnh Pursat, Vương quốc Campuchia tiếp nhận, xử lý 52 nguồn tin, khảo sát 22 xã thuộc 9 huyện, xác định 47 điểm đào.

Đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 270 bộ hài cốt liệt sỹ. Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ, Công an tỉnh chủ trì rà soát, vận động thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được thông tin cung cấp thông tin và tham gia lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đến ngày 29/9/2026, tỉnh đã thu nhận 4.669 mẫu sinh phẩm thân nhân của 3.774 liệt sỹ chưa xác định được thông tin và tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh./.

Quảng Trị: Phân tích hồ sơ, tài liệu, trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ Sáng 22/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.