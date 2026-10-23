Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến khu vực biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Trước đó, ngày 22/10 nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản “Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới” của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2.

Theo nội dung văn bản, những ngày gần đây xuất hiện xe khách giả mạo xe T.T đón sinh viên tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Long Phước đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 và sinh viên B.T.H (ngành cơ điện tử 2), là người cung cấp thông tin ban đầu.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định thông tin về việc bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia như nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không có thật.

Tại buổi làm việc trực tiếp, B.T.H thừa nhận đã tự bịa đặt câu chuyện trên để kể với gia đình và nhà trường. Nguyên nhân xuất phát từ việc B.T.H muốn được sử dụng xe môtô cá nhân để đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý, nên đã nghĩ ra câu chuyện nhằm đạt mục đích của mình.

Đối với nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp, do nghĩ rằng sự việc là có thật và muốn cảnh báo, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, ông Hoàng Văn Duyên - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 đã ký ban hành thông báo nội bộ, gửi lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp với Công an xã để kiểm tra, xác minh.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, sinh viên B.T.H đã nhận thức hành vi sai trái, đồng thời cam kết và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc làm của mình.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội; chủ động kiểm tra tính xác thực thông qua các nguồn tin chính thống và cơ quan chức năng trước khi chia sẻ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Tối 22/10, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 cũng đã ký phát hành thư xin lỗi. Nội dung thư xin lỗi do Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Duyên ký có đoạn: Qua xác minh em B.T.H đã khẳng định nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật, vô tình gây hoang mang trong nhân dân. Ban Giám hiệu nhà trường chân thành gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng, quý phụ huynh, học sinh và sinh viên và nhân dân cả nước vì đăng thông tin sai sự thật. Đây là bài học đắt giá cho Ban Giám hiệu nhà trường; Ban Giám hiệu sẽ họp kiểm điểm để xác định trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý./.

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