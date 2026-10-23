Phát huy vai trò của nhân dân trong tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ

Ngày 23/10, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

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Đánh giá kết quả thực hiện, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 biểu dương tỉnh Lâm Đồng đạt được “4 nhất” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, trong những địa phương trực thuộc Quân khu 7, Lâm Đồng là tỉnh quán triệt triển khai nhiệm vụ quyết liệt, hiệu quả nhất; công tác thông tin tuyên truyền đồng bộ, sâu rộng nhất; tinh thần quyết tâm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ để tri ân sâu sắc nhất và công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhất.

Nhờ đó, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ trước 3 tháng, trở thành địa phương đầu tiên trong 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin năm 2026 cùng giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh, Lâm Đồng là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới và truy quét Fulro.

Toàn tỉnh hiện có 12 nghĩa trang liệt sỹ với 13.228 mộ; qua khảo sát, còn 4.776 mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Năm 2026, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sỹ được triển khai đồng bộ. Từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập, thu thập thông tin; quy tập được 26 hài cốt liệt sỹ chưa xác định đầy đủ thông tin, trong đó có 17 hài cốt được tìm thấy tại địa bàn tỉnh.

Riêng đợt quy tập tại địa bàn xã Hòa Thắng từ ngày 21-23/7/2026, lực lượng chức năng tìm kiếm được 8 mộ với các di vật kèm theo.

Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số mộ cần lấy mẫu là 4.776; trong đó, 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 75,9%. Đến ngày 15/11/2026, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu bàn giao mẫu của liệt sỹ theo kế hoạch.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh xác định một số bài học kinh nghiệm quan trọng như: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu; phát huy vai trò của nhân dân, nhân chứng và các tổ chức đoàn thể; đồng thời quan tâm bảo đảm nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, điều kiện kỹ thuật và an toàn trong quá trình thực hiện.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng cần được tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhân rộng cách làm hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm quy tập và Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định nhiệm vụ của năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm còn rất nặng nề.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, nhất là thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát địa bàn, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu, kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội để xác định khu vực trọng điểm tìm kiếm. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính, bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Tỉnh Lâm Đồng đã lập danh sách trình lên cấp Trung ương đề nghị tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…/.

Việt Nam và Mỹ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam và Mỹ phối hợp sử dụng công nghệ ADN, hồ sơ lịch sử và lời kể nhân chứng để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh.