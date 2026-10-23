65 năm Ngày truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển: Tri ân từ Vàm Lũng

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), sáng 23/10, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bến Vàm Lũng (ấp Kiến Vàng), lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh bảo vệ con đường huyết mạch này.

Theo Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân), Bến Vàm Lũng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là điểm cuối của tuyến đường và là tọa độ tiếp nhận hàng ngàn tấn vũ khí trọng yếu của chiến trường Tây Nam Bộ.

“Đường Hồ Chí Minh trên biển" là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự chiến lược do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, để vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam.

Bến K15 Đồ Sơn là điểm bắt đầu của tuyến đường, nơi xuất phát của các con tàu không số. Hoạt động trong suốt 14 năm liên tục (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975), đường Hồ Chí Minh trên biển là sự sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, một kỳ tích lịch sử.

Trên con đường vận tải chiến lược trên biển đã có hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Hải quân anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Khu di tích lịch sử Bến Vàm Lũng, điểm cuối của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển đã góp phần vào chiến công đó và vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Bến Vàm Lũng được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2024 (theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ).

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã từng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sỹ Đoàn tàu không số và đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc Bến Vàm Lũng đón nhận danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trong việc bảo tồn, tôn tạo không gian di sản.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, biến nơi đây thành 'địa chỉ đỏ' để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tri ân và tiếp lửa truyền thống yêu nước, xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh…/.

Tiếp nối truyền thống huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển Những giá trị, bài học mà kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển để lại đến nay vẫn còn mang tính thời sự trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.