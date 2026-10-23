Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là ngành giáo dục và người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4551/VPCP-TKBT và căn cứ Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung thực hiện các nhóm nội dung trọng tâm.

Đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quán triệt nghiêm túc Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Thông báo số 105-TB/VPTW) về chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác sắp xếp cơ sở giáo dục và bố trí đội ngũ nhà giáo phải gắn liền với việc khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Các địa phương cần nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục để tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học 2026-2027. Đồng thời, thực hiện rà soát tổng thể phương án sắp xếp, cơ cấu lại và điều động đội ngũ giáo viên, nhân sự hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế khi sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ lưu ý đối với số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại: Do các địa phương quyết định hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, trên cơ sở áp dụng Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và các giải pháp khắc phục thừa, thiếu giáo viên.

Đối với trường hợp đã được xem xét giải quyết trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết có hiệu lực, Bộ Nội vụ hướng dẫn nếu đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ, năng lực tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế; nếu thuộc đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 21/CT-TTg, Văn bản số 4551/VPCP-TKBT) và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (Văn bản số 6435/VPCP-TCCV), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát và chịu trách nhiệm giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại.

Các địa phương phải bảo đảm giải quyết đúng đối tượng, đúng chính sách, trình tự, thủ tục theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 7031/BNV-TCBC và 7617/BNV-TCBC). Trường hợp phát hiện sai sót, địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với các đối tượng nêu trên. Báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026./.

Bộ Nội vụ: Báo cáo rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 trước ngày 15/9 Bộ Nội vụ yêu cầu tổng rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo trước ngày 15/9.