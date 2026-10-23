Gia Lai mở rộng địa bàn khảo sát tìm mộ liệt sỹ

Từ ngày 1/1/2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 82 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 54 hài cốt liệt sỹ trong nước và 28 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia.

Riêng từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm (ngày 10/3/2026) đến nay, các lực lượng đã quy tập được 68 hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 23/10 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong số 68 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập kể từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, có 53 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong nước và 15 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia.

Đối với địa bàn trong nước, các lực lượng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 37 khu vực có thông tin về liệt sỹ.

Trước khi khai quật, lực lượng chuyên trách phối hợp với công binh tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Campuchia, tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chuyên trách và chính quyền ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear tổ chức khảo sát, xác minh thông tin, triển khai tìm kiếm trên địa bàn 53 làng thuộc 19 huyện, thành phố. Qua đó, lực lượng chức năng đã quy tập được 15 hài cốt liệt sỹ.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, tỉnh Gia Lai chú trọng hoạt động đối ngoại, phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương của Campuchia trong quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ. Ngày 13/6/2026, tỉnh đã tổ chức đón, tiễn 18 hài cốt liệt sỹ về nước theo đúng nghi lễ, quy định.

Đánh giá kết quả giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh chiến dịch đã tạo được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của xã hội, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân, giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Tuy nhiên, khối lượng công việc trong thời gian tới còn lớn, trong khi thời gian thực hiện chiến dịch không còn nhiều. Việc thu thập, xác minh thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ và thân nhân phục vụ giám định ADN vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ.

Để triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của chiến dịch và nhiệm vụ năm 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể theo phương châm “6 rõ:” rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập, xác minh thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, trong đó tập trung vào địa bàn trong nước.

Đồng thời, phối hợp rà soát, thống kê các phần mộ liệt sỹ có một phần thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ, chuẩn bị phương án và lực lượng để triển khai lấy mẫu sinh phẩm theo kế hoạch; hướng dẫn các địa phương hoàn thành cơ bản việc rà soát, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cấp xã và cấp tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo rà soát, khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ có liên quan nhằm mở rộng nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập; phối hợp lập danh sách, đối chiếu, cập nhật thông tin và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch.

Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chiến dịch; phối hợp rà soát hồ sơ liệt sỹ, quản lý, bảo quản mẫu sinh phẩm và hướng dẫn triển khai lấy mẫu, giám định ADN đối với các trường hợp phù hợp.

Đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các địa phương trong nước và Campuchia xác minh nguồn tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm, quy tập theo chỉ tiêu được giao; quản lý chặt chẽ hồ sơ, di vật, hài cốt liệt sỹ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin, mở rộng địa bàn khảo sát, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và phát huy vai trò của chính quyền, nhân dân trong cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Qua đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và nhân dân./.

Phát huy vai trò của nhân dân trong tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ Trong giai đoạn 1, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ trước 3 tháng, trở thành địa phương đầu tiên trong 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.