Khát vọng thanh niên: Từ nỗ lực vượt qua số phận đến dốc lòng hỗ trợ cộng đồng

Nỗ lực không mệt mỏi để vượt lên những thử thách của số phận và tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng là những chia sẻ xúc động của các thanh niên tại diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”. Diễn đàn do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức sáng nay, 23/10, tại Hà Nội.

Diễn đàn là không gian để thanh niên chia sẻ những câu chuyện thực tiễn, bày tỏ nhu cầu, khát vọng phát triển; đồng thời kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội để người trẻ phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội.

Biến ước mơ thành động lực

Chia sẻ tại diễn đàn, cô giáo Lê Thị Thắm, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 cho hay chính ước mơ trở thành cô giáo đã trở thành động lực, thành ánh sáng dẫn lối để cô không ngừng nỗ lực vượt lên chính mình, từ tập viết bằng chân đến giảng đường đại học, từ một đứa trẻ không tay trở thành cô giáo dạy tiếng Anh.

“Những lúc mệt mỏi, thất vọng, thậm chí có khoảnh khắc muốn buông bỏ, tôi lại nghĩ đến ước mơ của bản thân, tôi muốn được học, được trở thành cô giáo, tôi muốn câu chuyện của mình có thể trở thành động lực cho nhiều người có hoàn cảnh như tôi, và tôi lại tiếp tục nỗ lực bước tiếp từng chút một. Tôi có thể đi chậm hơn người khác, con đường của tôi có thể nhiều thử thách hơn nhưng tôi tin rằng chỉ cần bản thân không từ bỏ, có niềm tin và không ngừng cố gắng thì năm tháng qua không bao giờ là vô nghĩa. Nếu mình không tự bước đi thì sẽ không ai có thể bước đi thay mình,” cô Thắm xúc động nói.

Vượt lên số phận, cô Thắm đang bước trên hành trình mới, hành trình của một nhà giáo, nâng bước ước mơ cho những em học sinh không chỉ bằng tri thức mà còn bằng chính câu chuyện về nghị lực của bản thân mình.

Cô giáo Lê Thị Thắm chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

Chị Đặng Thị Kim Oanh (Nam Đàn, Nghệ An), gương Toả sáng nghị lực Việt 2026, không chỉ vượt qua khó khăn của chính mình mà còn đồng hành hỗ trợ người khuyết tật bước đi trong cuộc sống. Dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, cao chưa đầy 1 mét và phải di chuyển bằng xe lăn nhưng chị vẫn đầy trách nhiệm với cộng đồng. Với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn, chị đã khởi xướng và trực tiếp điều phối mô hình sinh kế “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo cơ chế vốn quay vòng”, triển khai 9 đợt, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế tại Nghệ An và Hà Tĩnh, huy động hơn 126 triệu đồng nguồn lực cộng đồng.

Chị Oanh cho biết chính từ những thiệt thòi của bản thân đã giúp chị có sự đồng cảm, thấu hiểu về khát vọng của những người khuyết tật khi luôn muốn nỗ lực vươn lên để tự nuôi sống bản thân. Chính sự tin tưởng của mọi người cũng là động lực để chị nỗ lực, vượt qua rào cản về sức khoẻ, thể chất của bản thân, tận dụng công nghệ để có thể tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng.

Cũng với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, anh Cà Văn Minh - Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai mô hình thiện nguyện "Nuôi em công an", trực tiếp nhận đỡ đầu cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chia sẻ tại chương trình, Cà Văn Minh cho biết anh tin rằng tuổi trẻ chính là lúc sung sức nhất để có thể đồng hành, hỗ trợ cộng đồng.

Tiếp năng lượng cho thanh niên

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

Điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức đoàn, hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và trưởng thành.

Nhận định mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cho biết Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng tiếp năng lượng cho thanh niên vì thế, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là sự lắng nghe, thấu hiểu, từ đó khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình.

Với định hướng đó, diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe; gợi mở thêm những góc nhìn về nhu cầu của người trẻ cũng như trách nhiệm và khả năng đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông qua những câu chuyện và trao đổi trực tiếp, diễn đàn hướng tới việc nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn là chủ thể của quá trình phát triển. Những trải nghiệm thực tế của người trẻ là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu và mong muốn của thanh niên, từ đó xây dựng các hình thức đồng hành phù hợp./.

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