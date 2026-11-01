Hưng Yên: Cháy lớn tại xưởng sản xuất nội thất, thiết bị truyền hình

Vào khoảng 18 giờ ngày 1/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở, xưởng sản xuất nội thất, thiết bị truyền hình ở thôn Như Phượng, xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên).

Do bên trong xưởng chứa chủ yếu là các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bốc cháy dữ dội và lan rộng.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đe dọa cháy lan sang các công trình lân cận.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng tại chỗ của xã Nghĩa Trụ khẩn trương đến hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được kiểm soát.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ cho biết bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn các tàn lửa âm ỉ bên trong; đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Cháy xưởng phế liệu có diện tích khoảng 2.000m2 ở Phú Thọ Hỏa hoạn đã bùng phát tại xưởng phế liệu có diện tích khoảng 2.000m2, nằm sát một trạm trộn bêtông chứa nhiều loại phế liệu như nylon, nhựa, thùng phi và các vật liệu khác.