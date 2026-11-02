Đồng Nai kết nối ADN thân nhân, tìm lại danh tính liệt sỹ

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn nhiều gia đình đau đáu nỗi niềm tìm kiếm người thân đã hy sinh nhưng chưa biết nơi an nghỉ. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai đang tích cực triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, từng bước kết nối thông tin, tạo cơ sở khoa học phục vụ xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khắc khoải hành trình tìm lại người thân

Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, bà Vũ Thị Lương (79 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) mang theo niềm hy vọng sau nhiều năm mong ngóng tin tức người anh trai.

Liệt sỹ Vũ Cao Ngọ đã hy sinh cách đây 59 năm nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được thông tin về nơi an nghỉ của ông. Bà Lương hy vọng mẫu ADN của mình sẽ giúp các cơ quan chức năng tìm được sự kết nối, xác định hài cốt và đưa anh trai trở về với gia đình.

Theo lời kể của bà Lương, anh trai bà nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam và hy sinh khi tuổi đời còn trẻ. Tin anh hy sinh là nỗi đau lớn đối với gia đình nhưng điều khiến những người ở lại day dứt suốt nhiều thập kỷ qua là đến nay vẫn chưa biết chính xác nơi anh nằm xuống, phần mộ ở đâu.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hòa bình, nhiều gia đình tìm được hài cốt, đưa người thân trở về quê hương nhưng hành trình tìm kiếm người anh trai của bà Lương vẫn chưa có hồi kết.

“Được lấy mẫu ADN lần này tôi rất mừng, đây là cơ hội để gia đình tìm lại được người anh trai. Nếu có kết quả trùng khớp, chúng tôi sẽ biết được nơi anh mình đã hy sinh để tìm đến thắp nén hương tưởng nhớ và đưa anh trở về với quê hương, gia đình. Đây cũng chính là tâm niệm lớn nhất của gia đình hiện tại,” bà Lương bày tỏ.

Thân nhân liệt sỹ ở Đồng Nai thực hiện thủ tục kiểm tra thông tin trước khi lấy mẫu ADN. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Không riêng gia đình bà Lương, tại Đồng Nai, nhiều gia đình vẫn ngày ngày mong ngóng tin tức người thân đã hy sinh trong chiến tranh nhưng chưa tìm được hài cốt. Bà Lê Thị Bích (89 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua gần trọn cuộc đời trong cảnh chờ đợi khi cả chồng và em trai đều hy sinh trong chiến tranh, đến nay hài cốt vẫn chưa được tìm thấy. Với bà, nỗi mong ngóng lớn nhất lúc này là có thể tìm được người thân, đưa họ trở về quê nhà.

“Tôi đã gần 90 tuổi rồi, chẳng mong gì hơn ngoài việc tìm được em trai, biết em đang nằm ở đâu. Lần này được lấy mẫu ADN, gia đình lại có thêm một niềm hy vọng lớn lao tìm được người thân, chỉ mong khi còn sống, tôi có thể đưa em trở về quê nhà,” bà Bích nghẹn ngào chia sẻ.

Tăng tốc thu nhận mẫu ADN

Từ những mong mỏi của các gia đình liệt sỹ, việc đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, thực hiện Kế hoạch số 142 ngày 7/7/2026 của Công an thành phố, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an), Công an các xã, phường và các đơn vị trong, ngoài ngành huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ. Công tác được tổ chức đồng bộ, khẩn trương nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trung tá Nguyễn Khắc Nhàn, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng PC06, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, trong quá trình triển khai, lực lượng Công an tiến hành rà soát danh sách thân nhân liệt sỹ đang hưởng chế độ trợ cấp, phối hợp với cơ quan chuyên môn và Công an các xã, phường xác minh, đối chiếu thông tin.

Đặc biệt, việc xác định đối tượng lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, ưu tiên thân nhân thuộc dòng ngoại theo quy định chuyên môn, nhằm bảo đảm tính chính xác, khoa học trong quá trình phân tích, đối chiếu ADN.

“Sau khi hoàn tất rà soát, lực lượng chức năng thông báo, mời thân nhân đến các điểm tập trung để thu nhận mẫu. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật hoặc không có điều kiện đi lại, Công an tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nhà để lấy mẫu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Quá trình triển khai được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh, bảo đảm không bỏ sót những trường hợp thân nhân liệt sỹ đủ điều kiện lấy mẫu,” Trung tá Nguyễn Khắc Nhàn cho biết.

Nhân viên thực hiện lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN cho bà Vũ Thị Lương (79 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai), em gái liệt sỹ Vũ Cao Ngọ. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo Công an thành phố Đồng Nai, trong đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin đợt 2 năm 2026, lực lượng chức năng dự kiến thu nhận khoảng 1.012 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ.

Đến nay, toàn thành phố đã thu nhận được khoảng 780 mẫu. Thời gian tới, Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, vận động và thu nhận mẫu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung nguồn dữ liệu khoa học phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin./.

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