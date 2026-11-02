Viện Kiểm sát kêu gọi các bị can ra đầu thú

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) thông báo về việc kết thúc điều tra, kêu gọi đầu thú đối với các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Ngày 26 tháng 10 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 105 kèm theo hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) để đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Hồ Nam, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Ngọc Thanh và Lê Thị Mai Loan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) kêu gọi các bị can Nguyễn Hồ Nam, Huỳnh Thị Kim Tuyến, Phạm Thị Ngọc Thanh và Lê Thị Mai Loan đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi các bị can đã từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Lý lịch các bị can như sau:

1. Họ tên: Nguyễn Hồ Nam;

Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 01/01/1978, tại: tỉnh Vĩnh Long;

Nơi thường trú: 218/38 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, quận Gò Vấp (nay là phường An Hội Tây), Thành phố Hồ Chí Minh;

Nơi ở: 204B7/2/9 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức (nay là phường An Phú), Thành phố Hồ Chí Minh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số CCCD: 079078009888, cấp ngày 07/10/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BCG Land, Chủ tịch Hội đồng quản trị sáng lập BCG;

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông: Nguyễn Sỹ Chinh; Con bà: Hồ Thị Anh Lan; Vợ: Nguyễn Thị Thùy Linh; Con: Nguyễn Nhật Linh và Nguyễn Nhật Minh.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 294/QĐTN-CSKT-P2 ngày 17/01/2026 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

2. Họ tên: Huỳnh Thị Kim Tuyến;

Giới tính: Nữ;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 10/06/1966, tại: tỉnh Phú Thọ;

Nơi thường trú: 23 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh;

Nơi ở: 6/7 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, quận Tân Bình (nay là phường Tân Sơn Nhất), TP Hồ Chí Minh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số CCCD: 025166000168, cấp ngày 11/08/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nghề nghiệp: Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gia Khang;

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông: Huỳnh Phùng; Con bà: Nguyễn Thị Biều.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 296/QĐTN-CSKT-P2 ngày 17/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

3. Họ tên: Phạm Thị Ngọc Thanh;

Giới tính: Nữ;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 21/5/1987 tại: tỉnh Đồng Tháp;

Nơi thường trú và nơi ở: 103 Chung cư 16/9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (nay là phường Nhiêu Lộc), Thành phố Hồ Chí Minh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số CCCD: 087187000830, cấp ngày 03/08/2022. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nghề nghiệp: Thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng Giám đốc Công ty Helios;

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông: Phạm Văn Linh; Con bà: Phạm Thị Nền;

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 295/QĐTN-CSKT-P2 ngày 17/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

4. Họ tên: Lê Thị Mai Loan;

Giới tính: Nữ

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 27/06/1982, tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Nơi thường trú: 270B/10/22/5 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nơi ở: 13/20 Thành Mỹ, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Số CCCD: 079182010451 cấp ngày 15/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an;

Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gia Khang và Công ty Helios, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BCG Land và Công ty Tracodi;

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông: Lê Văn Luyến; Con bà: Mai Thị Mai; Chồng: Vũ Việt Phương; Con: Vũ Việt Bách và Vũ Mai Phương Linh.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 4917/QĐTN-CSKT-P2 ngày 19/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an./.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kêu gọi bị can bị truy nã quốc tế ra đầu thú Bị can Đỗ Thanh Lâm bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định truy nã bị can ngày 22/4/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Lệnh truy nã quốc tế ngày 6/7/2021 của Interpol.