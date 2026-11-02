Liên hiệp các Hội người Việt Nam ở châu Âu phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng

Đại hội đại biểu lần thứ 3 Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031 xác định tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò thế hệ trẻ, kết nối nguồn lực trí thức, doanh nhân và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phiên trọng thể diễn ra sáng 1/11 tại Trung tâm sự kiện Đông Đô, thủ đô Praha (CH Séc), trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu và kỷ niệm 10 năm thành lập liên hiệp hội.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhấn mạnh sau 10 năm xây dựng và phát triển, liên hiệp hội từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung, kết nối các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt trên toàn châu lục, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ kiều bào hội nhập và hướng về quê hương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 73 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao bằng khen cho đại diện các hội đoàn. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của liên hiệp hội trong củng cố đoàn kết cộng đồng, gìn giữ văn hóa dân tộc và hỗ trợ kiều bào, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ người Việt gặp khó khăn do xung đột tại Ukraine.

Bà đề nghị liên hiệp hội tiếp tục củng cố tổ chức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của kiều bào, chú trọng gìn giữ tiếng Việt, phát huy vai trò thế hệ trẻ và kết nối nguồn lực trí thức, doanh nhân người Việt tại châu Âu.



Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh 10 năm chưa phải là chặng đường dài so với lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại châu Âu, nhưng đủ để khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu trong kết nối cộng đồng, củng cố tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường mối liên hệ giữa người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.



Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, Đại sứ cho rằng cộng đồng có quyền tự hào về những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và đóng góp thiết thực của liên hiệp hội cùng các hội đoàn thành viên.

Từ hoạt động kết nối cộng đồng, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, chăm lo thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt và văn hóa truyền thống đến các chương trình giao lưu văn hóa, từ thiện, khuyến học và quảng bá hình ảnh Việt Nam, liên hiệp hội đã góp phần làm cho cộng đồng người Việt tại châu Âu ngày càng gắn bó, trưởng thành và có vị thế tích cực trong xã hội sở tại.

Đại sứ Dương Hoài Nam mong muốn liên hiệp hội và các hội đoàn thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của từng cộng đồng và xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực, hướng tới hiệu quả lâu dài.

Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các em học tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử dân tộc, phát huy tài năng, trở thành những công dân có trách nhiệm và những nhịp cầu kết nối giữa Việt Nam với châu Âu.

Chủ tịch Hạ viện Séc Tomio Okamura đánh giá 10 năm hoạt động của Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu là chặng đường vun đắp lòng tin, hợp tác và tình hữu nghị giữa các cộng đồng người Việt trên khắp châu Âu.

Theo ông, dù sinh sống ở những quốc gia khác nhau, cộng đồng người Việt vẫn gắn kết bởi ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống và lòng hướng về cội nguồn.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời cho rằng cộng đồng người Việt tại CH Séc là minh chứng tiêu biểu.

Người Việt đã trở thành một bộ phận được tôn trọng của xã hội Séc, có đóng góp cho kinh tế và làm phong phú đời sống văn hóa nước sở tại.



Cũng tại đại hội, các đại biểu thảo luận về vai trò của phụ nữ, thanh niên và văn hóa trong xây dựng cộng đồng; đề xuất tăng cường hỗ trợ gia đình, phụ nữ, đẩy mạnh dạy và học tiếng Việt, xây dựng mạng lưới thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ người Việt trên toàn châu Âu.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá áo dài, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống cũng được xác định là hướng đi quan trọng nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.



Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chúc mừng và ghi nhận những kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu trong 10 năm qua.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031 được thông qua với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng hội cơ sở vững mạnh và phát huy vai trò thế hệ trẻ; chăm lo gia đình, phụ nữ và gìn giữ tiếng Việt; kết nối trí thức, doanh nhân; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, ngoại giao nhân dân; tăng cường truyền thông cộng đồng.



Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt tại châu Âu được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội lần thứ III đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập sâu rộng tại nước sở tại, đồng thời duy trì mối liên hệ gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu./.

Người Việt tại Anh chung tay hướng về đồng bào Bru-Vân Kiều Chương trình văn hóa gây quỹ từ thiện “Thương về miền Trung” không chỉ lan tỏa sự sẻ chia, hỗ trợ đồng bào Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị mà còn góp phần kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài.