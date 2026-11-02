Lâm Đồng tiếp tục thông báo cho thuê 50 cơ sở nhà, đất dôi dư

Ngày 2/11, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng (Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có thông báo cho thuê nhà, đất và giá sàn cho thuê đối với 50 cơ sở do đơn vị này quản lý, khai thác.

Cụ thể, đây là những trụ sở cơ quan, trường học, nhà công vụ… trên địa bàn tỉnh bị dôi dư sau khi hợp nhất các đơn vị trong thời gian qua; trong đó, khu vực Lâm Đồng cũ gồm có 25 cơ sở nhà, đất cần cho thuê, mức giá sàn thấp nhất là 4,98 triệu đồng/năm (Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố Cam Ly, xã Đinh Văn Lâm Hà) và cao nhất là 3,29 tỷ đồng/năm (Trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau hoa thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, xã Đơn Dương).

Khu vực Bình Thuận cũ có 16 trụ sở cần cho thuê, mức giá sàn cho thuê thấp nhất là 37,9 triệu đồng/năm, cao nhất là 2,2 tỷ đồng/năm. Khu vực Đắk Nông có 9 cơ sở nhà, đất cần cho thuê, giá thấp nhất 53,3 triệu đồng/năm, cao nhất 871,9 triệu đồng/năm.

Theo Trung tâm Quản lý nhà Lâm Đồng, thời hạn cho thuê các cơ sở nhà, đất nêu trên kéo dài trong vòng 10 năm, bên thuê có thể sử dụng theo mục đích phù hợp với công năng của công trình. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê cần nộp phiếu đăng ký thuê nhà, tiền đặt trước (50% tiền thuê của một năm) trong thời gian từ ngày 2-8/11. Ngày 9/11, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức xác định người được quyền thuê nhà, đất đối với những hồ sơ đạt yêu cầu.

Trước đó, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng cũng thông báo cho thuê rộng rãi đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thuộc sự quản lý, khai thác của đơn vị này. Đến nay đã có 41 cơ sở nhà, đất được các tổ chức, cá nhân thuê lại, trong đó có nhiều cơ sở đã được sửa chữa, đưa vào hoạt động, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương./.

Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong năm 2026 Theo thống kê, đến ngày 30/9, tỉnh Lâm Đồng có 1.238 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, 428 cơ sở đã được xử lý xong; tổng số nhà đất dôi dư trên địa bàn còn 810 cơ sở tiếp tục được theo dõi và xử lý.