Mặt đường cao tốc cao hơn nền nhà, mưa lớn ảnh hưởng sinh hoạt người dân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng để trả lời kiến nghị cử tri về một số cầu chui dân sinh, mặt đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cao hơn nền nhà của các hộ dân khu vực lân cận; vào mùa mưa, nước mưa tràn xuống khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tài sản của người dân.

Thừa nhận như phản ánh của cử tri về mặt đường cao tốc cao hơn nền nhà của các hộ dân khu vực lân cận; vào mùa mưa, nước mưa tràn xuống khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản của người dân, theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, tại một số vị trí dọc tuyến có ghi nhận ở thời điểm mưa lớn xuất hiện tình trạng nước mưa tràn vào ruộng, vườn của các hộ dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc thoát nước chậm ở phía hạ lưu cống.

Khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, xác định cụ thể vị trí, nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý, khơi thông dòng chảy, để khắc phục trong quý IV/2026.

Liên quan đến cống chui dân sinh qua đường cao tốc không bảo đảm chiều cao thông xe cho các phương tiện, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đi qua địa bàn xã Tam Xuân (trước đây là xã Tam Xuân 1 và xã Tam Xuân 2 thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) từ Km68+619 đến Km74+290.

Tại các đường ngang dân sinh, dự án đã bố trí các cống chui với khẩu độ phù hợp với quy mô, cấp đường giao thông nông thôn và đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành trước đây. Cụ thể, tại Km70+420, cống chui có kích thước 6,5x4,5m; tại Km74+757 có kích thước 5x4,5m.

Theo báo cáo của VEC- đơn vị quản lý, vận hành khai thác, các cống chui đã đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2018, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân địa phương, chỉ tồn tại một số phương tiện vận chuyển hàng hóa có kích thước vượt quá tĩnh không cho phép nên không lưu thông qua được.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân, đơn vị vận chuyển thực hiện việc sắp xếp hàng hóa phù hợp, bảo đảm an toàn và không vượt quá tĩnh không cho phép khi lưu thông.

Đối với kiến nghị đầu tư mở rộng, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn, phía Bộ Xây dựng cho rằng đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng, từ Km944+200 đến Km946+400 đã được mở rộng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km942+00-Km947+00 theo hình thức hợp đồng BOT.

Hiện đoạn tuyến có nền đường rộng 33m, mặt đường rộng 21m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Mặt đường được thảm bê tông nhựa, có dải phân cách giữa rộng 1,5m trồng cây xanh, vỉa hè hai bên rộng 1m. Quy mô hiện trạng đường ôtô 4 làn xe, cấp III đoạn tuyến cơ bản phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quá trình khai thác, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, góp phần giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn trên tuyến./.

Sửa chữa mặt đường xuất hiện hằn lún, hư hỏng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi Chủ đầu tư và quản lý tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được yêu cầu sửa chữa ngay các đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng hằn lún, hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.