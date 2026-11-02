Thành phố Hồ Chí Minh chốt thời hạn bàn giao mặt bằng dự án hạ tầng trọng điểm

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công và sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất đối với một loạt dự án hạ tầng trọng điểm vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua.

Với dự án “Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng), phường Bình Đông,” Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu đảm bảo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ; bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi có tổng mức đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng, được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư ngày 22/9/2026. Dự án dài khoảng 8,8km nằm trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông (quận 8 cũ); với tổng cộng 6.161 trường hợp dự kiến bị thu hồi đất (5.807 trường hợp giải tỏa trắng và 354 trường hợp giải tỏa một phần).

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần số 3 tại phường Bình Đông (từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng) dài khoảng 2,6km, có tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng. với 1.434 trường hợp bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh” trên địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng (địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh cũ), cũng được yêu cầu tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, bảo đảm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé (từ kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn)" có chiều dài 4,3km, tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỷ đồng.

Dự án sẽ nạo vét rạch, với mục tiêu tiêu thoát nước, giảm ngập cho diện tích khoảng 470ha; đồng thời xây dựng kè, đường ven rạch và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến như lan can, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng… dọc bờ kè.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án “Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 đến Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh,” Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, các địa phương, đơn vị tập trung nguồn lực, chủ động tổ chức thực hiện đồng thời các công việc đủ điều kiện theo quy định; phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tính pháp lý và tiến độ thực hiện. Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án trước ngày 31/12/2026.

Dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 8.330 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trong đó khoảng 4.929 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hơn 3.400 tỷ đồng cho xây dựng.

Tuyến đường dài khoảng 10,09 km, đi qua địa bàn các phường Phú Mỹ và Tân Thành (khu vực thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây), với đoạn 1 dài 3,13km (từ quốc lộ 51 đến khu vực gần nút giao cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu) và đoạn 2 dài 6,96 km (từ khu vực nút giao cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đến nút giao Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xác định những vị trí, khu vực đủ điều kiện để ưu tiên hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng theo từng đợt, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thi công, không phải chờ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp đường 991./.

Thành phố Hồ Chí Minh lấy giải phóng mặt bằng làm khâu đột phá cho đầu tư công Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Thành phố Hồ Chí Minh đang xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá để đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào triển khai đúng tiến độ.