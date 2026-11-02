Cần sớm nâng cấp tuyến đường Hành lang ven biển phía Tây

Tuyến đường Hành lang ven biển phía Tây (đường Xuyên Á) nối giữa trung tâm tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang là một trong những tuyến đường quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế tuyến hành lang ven biển phía Tây Nam và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thế nhưng sau hơn 6 năm đưa vào khai thác tuyến đường đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc di chuyển, tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Tuyến đường có chiều dài hơn 100km; trong đó ở địa phận tỉnh Cà Mau có chiều dài khoảng trên 52km. Hiện nhiều đoạn mặt đường xuất hiện ổ voi, ổ gà, các mố cầu bị sụp lún gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt tại đoạn gần cầu Kênh 2 (xã Biển Bạch), nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện, có nơi độ sâu gần 25cm, khiến việc di chuyển qua đoạn đường này trở nên khó khăn thêm, nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra thường xuyên. Đây cũng được xem là “điểm đen” tai nạn giao thông đang trở thành mối lo ngại cho người dân địa phương.

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, chị Trần Ngọc Thơ (nhà đoạn cầu Kênh 2, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch) bộc bạch nói: “Các vụ tự té ngã xảy ra liên tục, nhẹ thì người đi đường bị trầy xước, trường hợp nặng phải đưa đi cấp cứu ngay; người dân sống ven đường thường xuyên phải chứng kiến và hỗ trợ các nạn nhân.”

Chị Thơ cũng thông tin thêm, trước tình trạng gây mất an toàn giao thông, chính quyền địa phương lắp vá tạm thời nhằm giảm nguy cơ tai nạn. Nhưng chỉ vài tuần sau tình trạng “ổ voi, ổ gà” vẫn tái hiện như cũ.

Người dân nơi đây mong muốn chính quyền địa phương, đơn vị quản lý tuyến đường cần có giải pháp căn cơ bền vững hơn để việc di chuyển của người dân được thuận lợi, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Còn đối với ông Nguyễn Hoàng Châm (ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch) cho hay, đoạn đường bị bong tróc nhiều đoạn, một số mố cầu bị sụp lún khiến việc lưu thông của người dân, học sinh đi học gặp nhiều khó khăn.

“Trước đây, thời gian di chuyển bằng xe môtô từ khu vực này đến trung tâm tỉnh Cà Mau (khoảng 50km) chỉ mất hơn 1 giờ. Tuy nhiên, do mặt đường quá xấu, hiện tại thời gian di chuyển đã kéo dài hơn 2 giờ, gây lãng phí thời gian, ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của bà con. Đặc biệt vào mùa mưa học sinh đi học bằng xe điện cũng thường xuyên bị té ngã rất khó khăn cho các em,” ông Nguyễn Hoàng Châm chia sẻ.

Để giải quyết tình trạng này, thay mặt người dân khu vực sông Chẹm, bà Trần Thị Bích (ấp Sông Chẹm, xã Biển Bạch) đề nghị, chính quyền địa phương có giải pháp đề xuất với cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát tình trạng xuống cấp của tuyến đường và mố cầu; sớm có phương án bố trí kinh phí, triển khai nâng cấp sửa chữa hoặc dặm vá kịp thời các điểm hư hỏng, sụp lún.

Bà Trần Thị Bích cũng yêu cầu, về lâu dài, xem xét đầu tư nâng cấp toàn bộ tuyến đường để đáp ứng nhu cầu giao thông bền vững cho người dân.

Tuyến đường Hành lang ven biển phía Tây là một trong những tuyến đường huyết mạch thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân hai tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Hàng ngày có rất đông phương tiện di chuyển; trong đó chủ yếu là xe tải có tải trọng lớn để vận chuyển hàng hóa, thủy hải sản.

Thế nhưng, tình trạng xuống cấp của tuyến đường đã làm mất khá nhiều thời gian, chi phí nhiên liệu, từ đó dẫn đến tăng chi phí vận chuyển.

Anh Trần Thanh Hiền, tài xế xe tải thành phố Cần Thơ cho biết, hơn 3 năm trước từ xã Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) di chuyển đến phường Rạch Giá (An Giang) chỉ mất khoảng 2 giờ, thì nay di chuyển phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới qua đoạn đường này.

“Đường nhiều ô voi, ổ gà nên việc di chuyển phải chậm hơn trước rất nhiều, có đoạn xe di chuyển với vận tốc chỉ 30-40km, khiến chi phí nhiên liệu tăng hơn 20% so với di chuyển trên tuyến thông thường.”

Cũng theo tài xế Trần Thanh Hiền, hầu hết các lái xe qua tuyến đường này đều phải di chuyển chậm, quan sát thật kỹ, mất nhiều thời gian.

Thời gian tới, cũng mong muốn ngành chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường có giải pháp nâng cấp đồng bộ để đảm bảo việc di chuyển thuận lợi, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics cho hàng thủy hải sản.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Biển Bạch, tuyến đường Hành lang ven biển phía Tây có chiều dài đi qua địa bàn xã hơn 25km, bước vào mùa mưa tình trạng ổ voi, ổ gà trên tuyến càng xuất hiện nhiều và nghiêm trọng hơn lúc trước.

Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Bạch xác nhận, trên tuyến đường này có nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc cũng thường xuyên xảy ra.

Chính quyền địa phương đã vận động doanh nghiệp tiến hành dặm vá tạm thời những ổ voi, ổ gà để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.

Ông Lê Văn Dãy thông tin thêm, về lâu về dài chính quyền địa phương đã kiến nghị ngành chức năng tỉnh Cà Mau sớm có đề xuất đối với đơn vị quản lý trên tuyến nhằm đưa ra các giải pháp nâng cấp để tạo điều kiện cho người dân di chuyển của dễ dàng, giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông; đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Cà Mau nói chung và xã Biển Bạch nói riêng.

Tuyến đường Hành lang ven biển phía Tây là tuyến huyết mạch nối tỉnh An Giang được khai thác từ năm 2019, thuộc quản lý của Bộ Xây dựng.

Nhiều đoạn thuộc tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là từ đầu mùa mưa tới nay.

Người dân cũng như chính quyền địa phương hai tỉnh Cà Mau và An Giang mong chờ cơ quan quản lý tuyến đường sớm có giải pháp nâng cấp để việc di chuyển dễ dàng, hàng hóa lưu thông nhanh chóng, giảm chi phí tăng lợi nhuận góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung cho khu vực Tây Nam Bộ./.

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