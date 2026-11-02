Hai đối tượng chiếm đoạt gần 32 tỷ đồng từ chuyển nhượng sổ tiết kiệm của khách hàng

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng đã cầm điện thoại của một số khách hàng rồi hướng dẫn khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa.

Hai đối tượng liên lạc, trao đổi việc chuyển nhượng thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram. Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7-9/2026 đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản./.

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