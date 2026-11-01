Xuất khẩu Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 10 nhờ sản phẩm bán dẫn

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10/2026 đạt mức cao kỷ lục 115,3 tỷ USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ nhu cầu bán dẫn tăng mạnh trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu tiếp tục đầu tư vào hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Theo số liệu do Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 1/11, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn đạt 56,4 tỷ USD, tăng 259% so với cùng kỳ năm trước. Đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong tháng, khi nhu cầu chip phục vụ các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI tiếp tục gia tăng.

Ngoài bán dẫn, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tăng 80%, đạt 6,92 tỷ USD; hóa dầu tăng 27,5%, lên 4 tỷ USD; mỹ phẩm tăng 57,5%, đạt 1,44 tỷ USD. Xuất khẩu ô tô cũng tăng 18,1%, đạt 6,55 tỷ USD, nhờ nhu cầu gia tăng đối với các dòng xe hybrid.

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 133,6%, đạt 26,98 tỷ USD; sang Mỹ tăng 185,8%, lên 24,9 tỷ USD. Đà tăng tại hai thị trường này chủ yếu nhờ các mặt hàng bán dẫn, thiết bị truyền thông không dây và sản phẩm phục vụ hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo.

Trong khi đó, nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10 tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 72,78 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt khoảng 42,5 tỷ USD.

Kết quả trên cho thấy sức bật của ngành bán dẫn Hàn Quốc trong làn sóng đầu tư Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của các sản phẩm công nghệ cao trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế nước này./.

Kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 100 tỷ USD, Hàn Quốc lập kỷ lục thặng dư vãng lai Hàn Quốc đạt kỷ lục thặng dư vãng lai 49,73 tỷ USD trong tháng 6/2026 nhờ xuất khẩu công nghệ tăng mạnh, đặc biệt ngành bán dẫn và công nghệ thông tin.