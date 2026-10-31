Gia Lai khánh thành nhà máy sản xuất vật liệu tiên tiến Graphene

Sáng 31/10, tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene.

Dự án có tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 3.600kg sản phẩm mỗi năm. Đây là một trong những cơ sở sản xuất vật liệu graphene tiên phong tại khu vực miền Trung, mở ra triển vọng phát triển lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ cao tại địa phương.

Dự án không chỉ tập trung sản xuất graphene mà còn hướng đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các vật liệu tiên tiến như Graphene Oxide (GO), Graphene Oxide khử (rGO) và vật liệu nano carbon; đồng thời gắn liền với hoạt động kiểm tra chất lượng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong xu thế phát triển hiện nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của mỗi nền kinh tế.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Graphene là vật liệu mới, tiên tiến sở hữu nhiều đặc tính vượt trội về độ bền cơ học, khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt cùng tính linh hoạt cao. Vật liệu này mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cảm biến, vật liệu composite, lớp phủ bảo vệ, pin lưu trữ năng lượng và y sinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho rằng điều đáng chú ý là Graphene không chỉ có giá trị như một sản phẩm vật liệu riêng lẻ, mà còn có khả năng cải thiện tính năng, chất lượng và hiệu quả của nhiều sản phẩm công nghiệp khác, góp phần thúc đẩy và kiến tạo những ngành sản xuất mới.

Việc phát triển vật liệu graphene mở ra cơ hội tiếp cận, làm chủ công nghệ tiên tiến và giúp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp hiện đại và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả; bảo đảm nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động cùng quy định pháp luật.

Tỉnh Gia Lai cũng khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, đội ngũ chuyên gia nhằm phát triển các sản phẩm ứng dụng graphene có tính thương mại cao, ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp điện tử, năng lượng, vật liệu xây dựng, cơ khí và chế tạo.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Danh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global chia sẻ, hiện nhà máy tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm chủ lực là Graphene Oxide (GO) và Graphene Oxide khử (rGO) với độ tinh khiết đạt trên 99%.

Hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị phân tích hiện đại như máy nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis) và quang phổ Raman nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng lô sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Đáng chú ý, lực lượng tham gia vận hành và nghiên cứu phát triển tại nhà máy có sự đồng hành của 2 chuyên gia quốc tế cùng 15 thực tập sinh đến từ Trường Đại học Quy Nhơn. Các sinh viên đã trực tiếp tham gia hoạt động tại phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D), tiếp cận công nghệ graphene ngay trong môi trường sản xuất thực tế, góp phần xây dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao cho ngành công nghiệp vật liệu mới.

Graphene có cấu trúc đặc biệt chỉ dày một lớp nguyên tử carbon cùng độ bền cơ học phi thường, được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước nhảy vọt trong các ngành công nghiệp chủ lực của tương lai.

Việc đưa Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene vào vận hành chính thức không chỉ bổ sung một cơ sở công nghiệp công nghệ cao cho Gia Lai, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để địa phương bứt phá thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế trong giai đoạn tới./.