Phát hiện 3 hành tinh "sống sót thần kỳ" vốn đã bị các ngôi sao nuốt chửng

Lâu nay các nhà khoa học vẫn cho rằng khi các ngôi sao già đi, chúng sẽ giãn nở, nuốt chửng những hành tinh ở quá gần. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc Trường Vật lý và Thiên văn, Đại học Vân Nam, Trung Quốc mới đây đã phát hiện 3 hành tinh vốn lẽ đã bị các ngôi sao chủ nuốt chửng song vẫn tồn tại.



Trong nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), Giáo sư Tiền Thanh Bang tại Đại học Vân Nam giải thích: “Giống như Mặt Trời, phần lớn các ngôi sao phát sáng và tỏa nhiệt nhờ phản ứng nhiệt hạch đốt cháy hydro trong lõi. Khi lượng hydro cạn kiệt, ngôi sao sẽ giãn nở mạnh, biến thành sao khổng lồ đỏ với thể tích có thể tăng lên hàng trăm nghìn đến hàng triệu lần. Khi đó, các hành tinh ở gần sẽ gặp nguy hiểm: hoặc bị lớp khí quyển giãn nở của ngôi sao chủ nuốt chửng trực tiếp, hoặc bị trọng lực hút về phía ngôi sao chủ.”

Theo giới khoa học, nhìn chung, các hành tinh ở quá gần ngôi sao chủ không thể vượt qua giai đoạn ngôi sao giãn nở dữ dội thành sao khổng lồ đỏ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 3 ngoại lệ.



Trước tiên, nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh để phân tích những biến thiên nhỏ về độ sáng của ba ngôi sao chủ mang các ngoại hành tinh nói trên, có ký hiệu 24 Boo, HD 12648 và TYC 4282-605-1.

Kết quả xác nhận cả ba ngôi sao đã bước vào giai đoạn đốt cháy heli trong lõi. Tiếp đó, nhóm sử dụng các mô hình để tái dựng quá trình tiến hóa của ba ngôi sao chủ, xác định phạm vi giãn nở của chúng trong quá khứ, rồi đối chiếu với quỹ đạo hiện tại của các hành tinh.

Kết quả cho thấy cả ba hành tinh đều có quỹ đạo nằm trong vùng mà theo lý thuyết, chúng lẽ ra đã bị các ngôi sao chủ nuốt chửng.



Theo ông Tiền Thanh Bang, nếu chỉ phát hiện một hành tinh sống sót thì vẫn có thể giải thích đó là trường hợp ngẫu nhiên, nhưng việc tìm thấy cùng lúc ba hành tinh cho thấy đây không phải hiện tượng cá biệt.

Ông nhận định phát hiện mới cho thấy tương lai của Hệ Mặt Trời, trong đó có Trái Đất có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì các lý thuyết hiện nay dự đoán; khi vài tỷ năm nữa, Mặt Trời có thể sẽ bước vào giai đoạn tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ./.

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