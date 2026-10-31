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Teradata “bắt tay” doanh nghiệp Việt: Từ thử nghiệm AI đến vận hành tự chủ

Tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Teradata đã chia sẻ định hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ các dự án AI thử nghiệm sang vận hành thực tế.

Khánh Ly
Ông Josh Abbott, Phó Chủ tịch Teradata phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản trong cuộc họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Josh Abbott, Phó Chủ tịch Teradata phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản trong cuộc họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại cuộc gặp gỡ báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Josh Abbott, Phó Chủ tịch Teradata phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản, đã chia sẻ về định hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ các dự án AI thử nghiệm sang vận hành thực tế.

Trả lời câu hỏi về bài toán nhân sự và chủ quyền dữ liệu, ông Abbott cho biết Teradata đánh giá cao tốc độ tiếp cận AI của doanh nghiệp Việt Nam so với nhiều thị trường khác. “Tư duy ứng dụng AI của doanh nghiệp Việt Nam phát triển khá nhanh. Điều này khiến tôi rất ấn tượng”, ông nói. Teradata có kế hoạch mở rộng đầu tư, trước mắt tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự tại chỗ và thúc đẩy sáng kiến “Launchpad” tại châu Á – Thái Bình Dương, huy động chuyên gia địa phương, trong đó có nhân sự sử dụng tiếng Việt, để rút ngắn thời gian triển khai.

Về chủ quyền dữ liệu, Teradata cung cấp giải pháp AI chủ quyền (Sovereign AI) và Teradata Factory, cho phép vận hành AI trên hạ tầng nội bộ hoặc đa đám mây. Hướng tiếp cận này phù hợp với bối cảnh dự thảo Luật An ninh dữ liệu đang được Quốc hội xem xét, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “bảo đảm an ninh dữ liệu trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo”.

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Ông Josh Abbott, Phó Chủ tịch Teradata phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản trao đổi với phóng viên tại cuộc họp báo, chia sẻ về định hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ các dự án AI thử nghiệm sang vận hành thực tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lời giải từ nền tảng 3.0

Teradata không chỉ nêu vấn đề. Nền tảng Tri thức Tự chủ (Autonomous Knowledge Platform 3.0) của hãng được thiết kế để xử lý đúng “nút thắt” mà các con số trên chỉ ra. Theo ông Abbott, yếu tố quyết định không nằm ở công nghệ, mà ở khả năng kết nối AI với nguồn tri thức nội bộ đáng tin cậy. Tera Context Engine khai thác ngữ cảnh từ hệ thống hiện hữu mà không cần di chuyển dữ liệu hay thay thế hạ tầng – giải quyết điểm yếu của các mô hình AI phổ thông khi thiếu “trí nhớ” về bối cảnh doanh nghiệp. Tera Harness cho phép người dùng ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình phức tạp trong một môi trường có kiểm soát.

Teradata cũng đặt mục tiêu chuyển từ mô hình AI hỗ trợ con người bằng khuyến nghị sang Doanh nghiệp Tự chủ (Autonomous Enterprise), trong đó các tác nhân AI trực tiếp thực hiện quyết định thường quy trong phạm vi kiểm soát do doanh nghiệp thiết lập.

Câu chuyện tại cuộc gặp gỡ báo chí Teradata không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn công nghệ tìm kiếm cơ hội. Đó là lời giải thích cho một nghịch lý: Doanh nghiệp Việt đã “thử” AI rất nhiều, nhưng “thắng” AI thì vẫn còn ít. Và theo Teradata, chìa khóa nằm ở việc biến tri thức nội bộ thành nền tảng cho AI – thay vì để AI tự do trong những thử nghiệm không hồi kết./.

(Vietnam+)
#Teradata #Trí tuệ nhân tạo #Chủ quyền dữ liệu #Tự động hóa doanh nghiệp #Nền tảng dữ liệu
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