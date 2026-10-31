Ứng dụng mô hình AI 5-RE Growth Cycle và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tại hội nghị World Data Summit APAC 2026 diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) với chủ đề “AI Adoption for Double-Digit Growth: Practical Lessons from SMEs in Vietnam” (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng trưởng hai con số: Bài học thực tiễn từ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam), bà Phạm Thị Thu Hằng - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc 5S Media đã mang đến góc nhìn thực chiến, khách quan và đầy cảm hứng về cách doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành.

Phát biểu tại diễn đàn quốc tế về dữ liệu và công nghệ, bà Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo không phải là "cây đũa thần" giải quyết mọi bài toán, mà là công cụ hỗ trợ đắc lực nếu doanh nghiệp biết cách tiếp cận đúng. Đại diện của 5S Media đã chia sẻ mô hình 5-RE Growth Cycle (Chu kỳ tăng trưởng 5 bước) như một gợi ý thực hành dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn bắt đầu hành trình chuyển đổi số.

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc 5S Media chia sẻ góc nhìn thực chiến, khách quan về cách doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên đối mặt với áp lực phải mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm trong khi nguồn lực về nhân sự, thời gian và ngân sách có hạn. Thay vì triển khai công nghệ một cách ồ ạt, doanh nghiệp nên chọn một công việc thường xuyên phát sinh, xác định điểm nghẽn, thử nghiệm ở quy mô nhỏ rồi mới mở rộng.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, hình ảnh ẩn dụ về khu vườn cho mô hình chu kỳ 5 bước này gồm: Review (Rà soát): Tìm hiểu điều kiện đất ban đầu, đánh giá quy trình và các điểm nghẽn; Reduce (Giảm bớt): Loại bỏ cỏ dại, tức là cắt giảm các công việc lặp lại và những bước không cần thiết; Restructure (Tái cấu trúc): Sắp xếp lại cách bố trí khu vườn, thiết kế lại quy trình và cách phối hợp trong đội ngũ; Retrain (Đào tạo lại): Trang bị kỹ năng cho người làm vườn, giúp nhân sự làm quen với cách làm việc mới có sự hỗ trợ của công nghệ; Repeat (Lặp lại): Thu hoạch, phân tích hiệu quả và bắt đầu chu kỳ mới để tiếp tục cải tiến.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Hằng đã đưa ra những ví dụ sinh động về cách 5S Media ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chính hoạt động của mình. Trong quy trình thiết kế hình ảnh quảng cáo, thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm hình ảnh tham khảo và chỉnh sửa qua nhiều vòng, đội ngũ hiện nay có thể dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các phương án hình ảnh ban đầu. Điều này giúp khách hàng hình dung và trao đổi sớm hơn, từ đó giảm ít nhất 50% thời gian và công sức của đội ngũ thiết kế.

Mô hình 5-RE Growth Cycle: Năm bước để tổ chức lại cách làm việc dựa trên ứng dụng AI tại 5S Media. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, trong công tác quản trị, trí tuệ nhân tạo được dùng để tổng hợp thông tin và lập báo cáo theo các chỉ số đã thống nhất. Tuy nhiên, người đại diện 5S Media khẳng định rõ: Việc kiểm chứng dữ liệu, đánh giá bối cảnh và chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhu cầu thiết thực hiện nay là bắt đầu ứng dụng AI một cách thực tế, đo lường bằng các chỉ số cụ thể về thời gian, chất lượng và hiệu quả tài chính. Khi doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, thời gian và năng lực được tạo thêm có thể dành cho tư duy chiến lược và chăm sóc khách hàng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như cả nền kinh tế Việt Nam.

World Data Summit APAC 2026 là hội nghị chuyên sâu về dữ liệu, phân tích và AI tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra ngày 29 - 30/10/2026 tại Malaysia. Chương trình tập trung vào quản trị dữ liệu, đạo đức và quyền riêng tư trong dữ liệu/AI, quản lý metadata, văn hóa dữ liệu, trải nghiệm khách hàng, cũng như lợi ích và rủi ro của Generative AI. Bên cạnh các phiên tham luận, sự kiện tạo cơ hội kết nối giao thương cho doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực./.