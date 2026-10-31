Công nghệ

Trung Quốc cảnh báo đáp trả lệnh cấm kiểm định thiết bị điện tử của Mỹ

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã bỏ phiếu cấm tất cả các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc kiểm định các thiết bị điện tử, gồm smartphone, máy ảnh và máy tính dự kiến sẽ được lưu hành tại nước này.

Văn Khoa
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 30/10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) bỏ phiếu cấm toàn bộ các phòng thí nghiệm của nước này kiểm định các thiết bị điện tử dự kiến sẽ được lưu hành tại thị trường Mỹ.

Bắc Kinh cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Washington tiếp tục hành động đơn phương.

Theo thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này trước đó đã đề xuất đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận song phương về việc công nhận kết quả kiểm định lẫn nhau. Tuy nhiên, phía Mỹ lại thể hiện thái độ "vô cùng thụ động và tiêu cực."

Cơ quan trên khẳng định Trung Quốc vẫn để ngỏ việc giải quyết vấn đề này thông qua tham vấn, đồng thời hối thúc chính quyền Mỹ "ngay lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan."

Hôm 29/10, FCC đã bỏ phiếu cấm tất cả các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc kiểm định các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại thông minh, máy ảnh và máy tính dự kiến sẽ được lưu hành tại nước này. Động thái trên mở rộng một quyết định trước đó của FCC nhắm vào Bắc Kinh.

FCC cho biết sẽ cấm các phòng thí nghiệm và các tổ chức chứng nhận tại những quốc gia không đối xử tương hỗ đối với các phòng thí nghiệm có trụ sở tại Mỹ. Lệnh cấm này dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2028.

Theo Chủ tịch FCC, ông Brendan Carr, trong năm 2025, 82% các thiết bị điện tử đã được kiểm định tại Trung Quốc, quốc gia hiện không có thỏa thuận nào với Mỹ.

Trong khi đó, FCC đã tinh gọn quy trình phê duyệt đối với các thiết bị được kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm ở Mỹ hoặc tại những quốc gia được đánh giá không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kiểm định #Thiết bị điện tử #Mỹ-Trung Quốc #Điện thoại thông minh Mỹ Trung Quốc
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