Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận về 8 kết quả

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 (giờ địa phương). Trong chuyến thăm, nguyên thủ hai nước đã trao đổi sâu rộng về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, đồng thời đạt được sự đồng thuận về 8 kết quả.



Thứ nhất, hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Thứ 2, hai bên nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Hai nguyên thủ quốc gia dự định tham dự các hội nghị do hai nước chủ trì tổ chức.

Thứ 3, nguyên thủ hai nước nhất trí rằng Iran cần tuân thủ cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí trên các tuyến đường thủy quốc tế.

Thứ 4 là nguyên thủ hai nước nhắc lại rằng Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh trong Thế chiến thứ hai và đã sát cánh chiến đấu để giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Thứ 5, nguyên thủ hai nước ghi nhận vai trò tích cực của cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ cũng như những kết quả mà các nhóm công tác kinh tế - thương mại đã đạt được, bao gồm việc thiết lập và thúc đẩy các cơ chế như Hội đồng Thương mại, thỏa thuận cắt giảm thuế quan lẫn nhau với trị giá 30 tỷ USD và việc tiếp tục triển khai các kết quả từ cuộc tham vấn kinh tế - thương mại tại Kuala Lumpur (Malaysia), đồng thời chỉ đạo thực hiện các nội dung này.

Kết quả thứ 6 là sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật về phòng chống ma túy của Trung Quốc và Mỹ đã mang lại những kết quả thiết thực. Gần đây, hai bên đã phối hợp chặt chẽ để cùng triệt phá nhiều vụ án liên quan đến các chất hướng thần mới và hóa chất tiền chất, bắt giữ hàng chục nghi phạm tại cả hai nước.

Thứ 7, hai bên đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Mỹ-Trung về trí tuệ nhân tạo (AI) để thảo luận về các rủi ro và lợi ích liên quan đến AI. Cuộc đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Hai bên cũng thống nhất thiết lập các kênh liên lạc về những sự cố liên quan đến AI. Và cuối cùng là phía Mỹ hoan nghênh sự xuất hiện của cặp gấu trúc từ Trung Quốc cho Vườn thú Atlanta mượn.



Ngoài ra, quân đội Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí ký kết càng sớm càng tốt một biên bản ghi nhớ về việc tăng cường công tác thông tin và phòng ngừa khủng hoảng, cũng như tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Trung Quốc./.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Mỹ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 25/9 đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump thêm hai lần trước khi kết thúc năm nay.

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