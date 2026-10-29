Agentic AI mở ra hướng đi mới cho marketing cá nhân hóa tại Việt Nam

Ngày 21/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Insider One và Zalo tổ chức Growth Hacks Series 2026 với hơn 30 lãnh đạo doanh nghiệp. Agentic AI trong marketing là việc giao cho AI quyền tự quyết định gửi gì, cho ai, qua kênh nào và vào lúc nào, trong phạm vi marketer đặt ra.

Chương trình có bốn phiên, đi từ bối cảnh thị trường tới demo sản phẩm, rồi tới hai câu chuyện triển khai từ DAFC và Long Châu.

Agentic AI trong marketing là gì?

Agentic AI là lớp AI tự đưa ra quyết định ở cấp từng khách hàng, thay vì chạy theo kịch bản do người dựng sẵn. Marketing automation truyền thống cần bạn mô tả trước mọi nhánh. Agent thì nhận mục tiêu và ràng buộc, rồi tự chọn đường đi.

Phiên 1. Ông Jack Nguyễn: The New Growth OS

Ông Jack Nguyễn, Regional Managing Director SEA & GCR của Insider One, mở đầu bằng thay đổi trong cách khách hàng tìm thông tin. Trước đây họ bấm và duyệt. Giờ nhiều người hỏi thẳng và chờ được trả lời.

Từ đó là khung ba giai đoạn của marketing:

Campaign: gửi hàng loạt theo lịch, quyết định ở cấp phân tập

Journey: hành trình đa kênh rẽ nhánh theo luật, quyết định ở cấp nhóm khách hàng

Agentic: AI điều phối liên tục, quyết định ở cấp từng người và từng lần gửi

Phần lớn nền tảng dẫn đầu hiện đang ở giai đoạn Journey. Ông Jack cũng giới thiệu CDxP Maturity Scorecard, bảng tự chấm điểm doanh nghiệp trên sáu trục, từ hợp nhất dữ liệu tới mức độ dùng AI. So với chín năm trước, doanh nghiệp Việt đã tiến rõ ở phần dữ liệu và đa kênh. Trục AI là nơi khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại đang giãn ra.

Phiên 2. Ông Eric Cao: demo Agent + CDP + Data

Đây là phần được hỏi nhiều nhất trong buổi tối. Ông Eric Cao, Sr. Solution Engineer tại Insider One, mở thẳng hệ thống và chạy demo trực tiếp.

Demo đi qua ba nhóm việc. Thứ nhất là dựng phân tập và hành trình đa kênh bằng một câu mô tả, thay cho việc viết điều kiện hay gửi ticket cho đội dữ liệu. Thứ hai là tạo nội dung, banner và game bám đúng nhận diện thương hiệu, không cần qua đội thiết kế. Thứ ba là hỏi dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận lại kết luận kèm số liệu.

Điểm chung của cả ba nhóm là rút ngắn những việc marketer vốn phải chờ người khác. Ông Eric cũng demo kết nối qua MCP, cho phép marketer dùng chính Claude, ChatGPT hoặc công cụ AI nội bộ của công ty để tạo nội dung, và kết quả chạy về Insider One dưới dạng bản nháp.

Câu hỏi lặp lại nhiều lần sau demo là ai giữ quyền kiểm soát. Cách Insider One đặt vấn đề là AI đề xuất và người duyệt. Mọi thứ AI dựng đều phải xem trước rồi mới áp dụng.

Phiên 3. Ông Đạt Nguyễn, DAFC: ứng dụng CDxP trong luxury retail

Ông Đạt Nguyễn là Managing Director của DAFC, đơn vị phân phối hơn 25 thương hiệu xa xỉ quốc tế qua hơn 50 cửa hàng và kênh e-commerce.

Bối cảnh ngành được ông Đạt Nguyễn tóm lại trong hai ý. Lượng khách hàng xa xỉ toàn cầu đang thu hẹp, nhưng phần lớn hành trình mua hàng đi qua nhiều kênh, và người mua cả online lẫn tại cửa hàng chi nhiều hơn đáng kể. Riêng tại Việt Nam, nhóm khách siêu giàu đang tăng nhanh. Đó là lý do DAFC đặt mục tiêu dựng hồ sơ 360 độ cho từng khách, thay vì tối ưu từng chiến dịch riêng lẻ.

Ông Đạt Nguyễn nói rõ CDxP không hợp với mọi tổ chức. Ba vấn đề DAFC gặp là mức độ sẵn sàng của tổ chức, dữ liệu phân mảnh, và việc chứng minh ROI. Ông Đạt Nguyễn kể một tình huống cụ thể: một thành viên ban giám đốc nhận tin nhắn từ thương hiệu nhưng bị chào nhầm tên. Nếu việc thu thập dữ liệu cơ bản còn chưa xong thì chưa nên bàn tới cá nhân hóa.

Ba bài học DAFC rút ra là lập squad có người bảo trợ ở cấp điều hành, với taskforce liên phòng ban họp định kỳ để chọn quick win và gỡ vướng; chuẩn hóa dữ liệu trước, chốt khóa định danh, nối mọi nguồn về một hồ sơ, rồi test từng journey một; đo ROI theo bậc thang, từ doanh thu gắn được lên doanh thu tăng thêm, và rà định kỳ cùng đối tác.

DAFC đang ở năm thứ hai của lộ trình ba năm. Sau năm đầu, hồ sơ người dùng tăng hơn gấp đôi, số người đăng ký nhận email tăng gấp ba, và tỷ lệ xem trang sản phẩm tăng gần 50%.

Một ví dụ cho thấy nền dữ liệu này mua được gì. Một khách xem sản phẩm trên website mà không mua, ba ngày sau mua tại cửa hàng. Trước đây hai sự kiện này nằm ở hai hệ thống khác nhau.

Phiên 4. Ông Nguyễn Công Chính và ông Trần Xuân Nam: từ smart insight tới smart channel

Phiên thảo luận có ông Nguyễn Công Chính, Chief Business Officer của Zalo, và ông Trần Xuân Nam, E-commerce Director của FPT Retail, đơn vị vận hành chuỗi Long Châu.

Phiên mở đầu bằng một clip demo từ Zalo về hành trình của một tệp khách hàng tiềm năng được CDP và Brand xác định chân dung và ưu đãi phù hợp, cho tới cách họ được tìm thấy và tiếp cận trên Zalo, với những thông điệp phù hợp xuất hiện đúng thời điểm trên suốt hành trình đa điểm chạm, đã giúp doanh nghiệp mở rộng hơn tệp tiềm năng ban đầu và gia tăng giá trị đơn hàng nhờ khả năng cá nhân hóa hiệu quả.

Ông Nguyễn Công Chính đi thẳng vào ba câu hỏi mà phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp đều đang đối diện. Thứ nhất, dữ liệu khách hàng có an toàn khi đưa lên một nền tảng bên ngoài, khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày một siết chặt? Thứ hai, khi ngân sách đã dàn trải trên nhiều nền tảng quảng cáo, mỗi đồng chi trên Zalo mang lại điều gì khác biệt? Và thứ ba, nếu quy mô doanh nghiệp chưa lớn và chưa ứng dụng CDP thì việc triển khai trên nền tảng có phù hợp?

Với câu hỏi về dữ liệu, ông Nguyễn Công Chính trả lời bằng ba cam kết:

- Dữ liệu của doanh nghiệp vẫn thuộc về doanh nghiệp. Tệp khách mẫu được mã hóa khi tải lên và chỉ dùng để tìm tệp tương đồng cho quảng cáo của chính OA sở hữu dữ liệu, không phục vụ doanh nghiệp nào khác.

- Zalo làm việc trên tín hiệu tổng hợp. Nền tảng hiểu bối cảnh lớn của nhóm khách, không xác định trên từng cá nhân và không đọc nội dung trò chuyện. Người dùng hoàn toàn có quyền chủ động từ chối quảng cáo cá nhân hóa. Việc gán nhãn cho khách hàng từ các hội thoại Thương mại do doanh nghiệp chủ động.

- Trách nhiệm được phân định bằng văn bản. Quyền của người dùng cuối luôn được công khai trên nền tảng. Các Điều khoản dịch vụ ZBS cũng quy định rõ nghĩa vụ của nền tảng và doanh nghiệp theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356/2025/NĐ-CP. Bên cạnh đó, tùy từng trường hợp, Zalo hỗ trợ xem xét ký Thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA) riêng với các doanh nghiệp khi có các điều kiện phát sinh.

Theo Ông Nguyễn Công Chính, bảo vệ trải nghiệm người dùng Zalo cũng chính là bảo vệ trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp. Với các ngành nhạy cảm như dược phẩm hay tài chính, đây là điều kiện để bắt đầu triển khai, không phải một điểm cộng.

Với câu hỏi về tính hiệu quả, ông Nguyễn Công Chính chỉ ra điểm mù của chính CDP. CDP thấy khách ở vài lần giao dịch mỗi tháng, còn phần lớn thời gian còn lại khách hoạt động trên các nền tảng như Zalo, với nhiều tín hiệu hành vi rất khác nhau. Ở nhiều nền tảng quảng cáo, mỗi lần tiếp cận lại khách là một lần trả tiền. Trên Zalo, chi phí quảng cáo là tấm vé vào cửa, giúp mở ra một kết nối với thương hiệu do khách chủ động: khi khách theo dõi Zalo OA hoặc phát sinh bất cứ tương tác nào với OA, doanh nghiệp đã có thêm một định danh UID và có thể tiếp cận lại với chi phí thấp hơn hoặc đi thẳng vào hội thoại trực tiếp với khách hàng. Thiếu những định danh đó thì bài toán omnichannel khó đóng lại.

Để minh chứng cho những câu trả lời của ông Nguyễn Công Chính, ông Trần Xuân Nam - Head of Ecommerce phụ trách chuỗi nhà thuốc Long Châu, đã chia sẻ quá trình Long Châu xây dựng tệp 20 triệu người quan tâm OA nhờ lợi thế về đặt ra điểm chạm trúng đích với người mua tại 2800 điểm bán: tệp khách hàng lớn tuổi ngại cài đặt ứng dụng riêng, và nhu cầu được liên hệ chăm sóc bởi dược sỹ sau khi mua thuốc rất lớn, đã thúc đẩy họ quan tâm Zalo OA của Long Châu.

20 triệu người quan tâm chỉ mới là con số khởi đầu, số lượng hội thoại diễn ra giữa các khách hàng với OA mới là bài toán lớn cần được xử lý. Lúc này, kết hợp giữa dán nhãn dữ liệu, CDP và AI hỗ trợ quá trình phân loại, khi đủ thông tin thì chuyển sang dược sỹ, giúp thúc đẩy quá trình ra quyết định cuối cùng và phản hồi từ dược sĩ, đồng thời các chiến dịch truyền thông cũng được tối ưu tốt hơn.

Cả ông Nguyễn Công Chính, ông Trần Xuân Nam đều khẳng định CDP đóng vai trò là chất xúc tác tốt, tuy nhiên không phải điều kiện tiên quyết. Các giải pháp của Zalo Business Solutions hiện tại đang phục vụ rộng rãi cho nhiều doanh nghiệp ở mọi cấp độ, bao gồm cả các SMEs, Hộ kinh doanh nhỏ cũng có thể tự triển khai ngay trên nền tảng với hệ thống miniCRM đủ dùng.

Do đó, một lộ trình triển khai thử nghiệm được đưa ra để khép lại phiên cho doanh nghiệp muốn bắt đầu: chọn một use case, một ngành hàng, một khu vực; xây tệp follower trước; đo lường trước và sau đó mới nhân rộng, doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả thực tế.

Ba điều doanh nghiệp mang về được

Nền dữ liệu đi trước AI. Cả DAFC và Long Châu đều bắt đầu bằng việc chốt khóa định danh và nối nguồn dữ liệu, trước khi bàn tới agent.

Tổ chức quyết định tốc độ. Squad có người bảo trợ cấp điều hành và nhịp họp cố định là thứ giữ dự án chạy.

AI trợ giúp, người chịu trách nhiệm. Dược sỹ ra quyết định cuối tại Long Châu. Marketer duyệt segment và journey trong Agent One.

Vì sao chọn Insider One

Khác biệt của Insider One nằm ở kiến trúc. Dữ liệu khách hàng, lớp ra quyết định bằng AI và lớp tương tác đa kênh được xây như một hệ thống duy nhất, thay vì ghép lại từ nhiều thương vụ mua lại. Agent cần đọc được toàn bộ ngữ cảnh của một khách hàng tại thời điểm ra quyết định, nên kiến trúc này tạo khác biệt rõ với agentic AI.

Tại Việt Nam, Insider One làm việc với các doanh nghiệp dẫn đầu từ năm 2017, và đang đồng hành với hơn 100 doanh nghiệp ở các bài toán CDP, cá nhân hóa và hành trình đa kênh./.