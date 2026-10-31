Mỹ điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào sàn Binance

Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Trong khi đó, Binance thông báo đã phát hiện thêm các điểm xâm nhập và đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cùng các đối tác để truy tìm, thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Theo Binance, điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập, song quá trình kiểm tra sau đó phát hiện thêm các điểm xâm nhập khác.

Trên mạng xã hội X, đồng Tổng giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng thủ đoạn phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ông Teng xác nhận ví nóng của Binance, tức ví kết nối Internet để phục vụ giao dịch, đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông cho biết phần lớn tài sản của người dùng được lưu trữ trong ví lạnh ngoại tuyến và chỉ chuyển sang ví nóng khi người dùng yêu cầu rút tiền.

Công ty phân tích an ninh chuỗi khối (blockchain) TRM Labs của Mỹ ước tính tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của Binance trên 10 blockchain, phần lớn chỉ trong khoảng 20 phút.

TRM Labs cùng nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá đây là vụ trộm tiền mã hóa có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Binance cho biết đã phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích tiền mã hóa độc lập Garrick Hileman cho biết có dấu hiệu tin tặc đang chuyển một phần tài sản chưa thu hồi được và đổi sang các loại tiền mã hóa khác, gây khó khăn cho việc truy vết.

Sàn giao dịch này đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn tiền của công ty để bù đắp tài sản bị đánh cắp, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ thiệt hại.

Binance đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, công ty phân tích blockchain, tổ chức phát hành token và các sàn giao dịch khác để truy tìm những đối tượng đứng sau vụ tấn công.

Theo cập nhật của Binance, hoạt động nạp tiền không bị ảnh hưởng, trong khi việc rút tiền vẫn tạm dừng và dự kiến được khôi phục trong một đến hai ngày tới.

Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền mã hóa đang khẩn trương củng cố hệ thống bảo mật sau vụ tấn công Binance. Coinbase cho biết đã điều chỉnh hệ thống lưu trữ khóa tiền mã hóa ngoại tuyến nhằm tăng cường phòng ngừa, còn Kraken đang theo dõi vụ việc để rút kinh nghiệm và cải thiện khả năng phòng vệ.

Theo các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành, vụ việc cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo mật và chia sẻ thông tin, nhất là khi tài sản số ngày càng gắn kết với hệ thống tài chính truyền thống.

Các chuyên gia an ninh nhận định tin tặc có thể đã sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý, lừa nạn nhân tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc cấp quyền truy cập hệ thống, để xâm nhập máy tính của một kỹ sư phần mềm Binance.

Ông Harry Donnelly, Tổng giám đốc công ty hạ tầng quản trị rủi ro tiền mã hóa Circuit, cho biết các doanh nghiệp đang lên kế hoạch tăng cường đào tạo nhân viên nhằm phòng ngừa hình thức tấn công này.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cũng cho biết nhóm tấn công dường như sử dụng những phương thức rửa tiền tinh vi mà công ty chưa từng ghi nhận.

Tổng giám đốc sàn OKX Star Xu kêu gọi xây dựng hệ thống cảnh báo theo thời gian thực, cho phép các bên lập tức chia sẻ thông tin khi xảy ra tấn công, phối hợp ứng phó nhanh và tạm thời phong tỏa tài sản nghi bị đánh cắp.

Dù vậy, một số lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành nhận định Binance có đủ nguồn lực bù đắp thiệt hại và vụ việc khó gây tác động tài chính trên diện rộng.

Ông Josh Riezman, Giám đốc pháp lý và chiến lược của công ty tiền mã hóa GSR, cho rằng sự cố có thể thúc đẩy ngành cải thiện các biện pháp bảo mật trong quá trình kết nối sâu hơn với tài chính truyền thống./.

Binance bị tấn công mạng quy mô lớn, thị trường tiền mã hóa chao đảo Ngày 30/10, Binance tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền để kiểm tra an ninh, phong tỏa tài sản và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật do đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng.