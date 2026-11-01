OpenAI hạ mục tiêu gọi vốn giữa đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ

Các nguồn thạo tin cho hay OpenAI đã bất ngờ cắt giảm 10 tỷ USD trong mục tiêu của vòng gọi vốn mới nhất, đưa quy mô huy động kỳ vọng xuống mức 20 tỷ USD với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1.250 tỷ USD.

OpenAI đã đặt hạn chót vào ngày 30/10 (giờ địa phương) để các nhà đầu tư chốt mức cam kết góp vốn. Tuy nhiên, đợt đóng vốn đầu tiên dự kiến sẽ thu về con số thấp hơn mức 20 tỷ USD sau khi một số định chế tài chính quyết định cắt giảm quy mô phân bổ vốn của mình. Hiện phía OpenAI chưa đưa ra phản hồi chính thức trước thông tin trên.

Trước đó, "cha đẻ" của chatbot ChatGPT từng lên kế hoạch huy động tới 30 tỷ USD ở mức định giá 1.400 tỷ USD. Động thái đẩy nhanh tiến độ huy động vốn ban đầu nằm trong nỗ lực của OpenAI nhằm sớm chốt cam kết từ các nhà đầu tư trước khi đối thủ trực tiếp Anthropic chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào giữa tháng 11/2026, do cả hai phòng thí nghiệm AI hàng đầu này đang cùng tiếp cận một tệp quỹ đầu tư chung.

Quyết định thu hẹp quy mô vòng gọi vốn của OpenAI diễn ra đúng vào thời điểm nhóm cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall đang trải qua một đợt bán tháo diện rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng của giới đầu tư về chi phí chi tiêu khổng lồ nhưng chậm sinh lời của các dự án hạ tầng AI.

Áp lực tâm lý này đã khiến chỉ số công nghệ Nasdaq giảm tới 2,9% chỉ riêng trong phiên giao dịch ngày 30/10, đồng thời ghi nhận mức sụt giảm 7,8% so với mức đỉnh kỷ lục từng được thiết lập vào ngày 6/10./.

OpenAI mở rộng quảng cáo trên ChatGPT sang thêm 26 quốc gia Động thái này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ nguồn thu thương mại, trong bối cảnh công ty đang ráo riết củng cố các chỉ số tài chính trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tiềm năng.