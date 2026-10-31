Coca-Cola tuyên bố thắng lớn tại thị trường Trung Quốc

Tập đoàn đồ uống Coca-Cola của Mỹ cho biết Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất của tập đoàn này trong quý 3 năm 2026, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh toàn cầu bất chấp sức tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới còn yếu.

Trong quý 3 năm 2026, sản lượng tiêu thụ toàn cầu của Coca-Cola, tính theo đơn vị thùng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, với đóng góp lớn từ các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Brazil.

Riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sản lượng của Coca-Cola tăng 6%. Doanh thu toàn cầu của tập đoàn này tăng 7%, đạt 13,38 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng 10%, lên 4,05 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường.

Tại buổi công bố kết quả kinh doanh, Giám đốc điều hành (CEO) Coca-Cola Henrique Braun cho biết tập đoàn vẫn duy trì đà tăng trưởng tại Trung Quốc dù môi trường tiêu dùng còn nhiều thách thức.

Người tiêu dùng nước này vẫn thận trọng trong chi tiêu, khiến nhu cầu nội địa yếu. Tuy nhiên, các dòng sản phẩm Coca-Cola và Fanta đã giúp tập đoàn đạt mức tăng trưởng sản lượng cao trong quý vừa qua.

Trung Quốc ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Coca-Cola. Để thích ứng với thay đổi trong hành vi tiêu dùng, Coca-Cola đã liên tục đổi mới sản phẩm, điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị phù hợp với thị trường địa phương và đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số.

Trong quý 3 năm 2026, thương hiệu Minute Maid đã hợp tác với McDonald's để ra mắt dòng đồ uống chanh phiên bản giới hạn, đồng thời bắt tay với thương hiệu tài sản trí tuệ (IP) nổi tiếng Joguman nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, Coca-Cola đã triển khai chiến dịch tiếp thị mùa Hè gắn liền với các hoạt động tiệc nướng và ăn uống tại 13 thành phố ở Trung Quốc. Trong khi đó, Fanta đã hợp tác với trò chơi đình đám "Honkai: Star Rail" để tăng cường kết nối với người tiêu dùng Gen Z.

Nhân kỷ niệm 5 năm hợp tác với khu nghỉ dưỡng Universal Beijing Resort, Coca-Cola đã triển khai các chiến dịch kết hợp hoạt động trực tuyến, trực tiếp và thương mại điện tử nhằm tăng tương tác với người tiêu dùng.



Theo Coca-Cola, số thành viên trên nền tảng số “Coca-Cola Bar” trong quý 3 năm 2026 đã tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Nền tảng này đã được tích hợp hoàn toàn với gian hàng chính thức của tập đoàn trên Tmall, giúp tăng gắn kết với khách hàng, thúc đẩy mua hàng và khuyến khích khách hàng quay lại mua sắm./.



Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ chạm mức cao kỷ lục Chỉ số đo lường lợi nhuận sau thuế trên tổng giá trị gia tăng, thước đo đại diện biên lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng từ 18,2% lên 19,4% - mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu ghi nhận từ những năm 1940.