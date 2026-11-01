Apple tích hợp mô hình AI của Alibaba vào hệ thống iOS tại Trung Quốc

Tập đoàn công nghệ Alibaba của Trung Quốc vừa công bố thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt với tập đoàn Apple của Mỹ nhằm tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Qwen vào hệ sinh thái Apple Intelligence phục vụ người dùng tại thị trường tỷ dân.

Theo kế hoạch được công bố, tính năng tích hợp mô hình Qwen sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên phiên bản hệ điều hành iOS dành cho các nhà phát triển từ ngày 4/11, trước khi chính thức phát hành rộng rãi tới người dùng tại Trung Quốc cùng bản cập nhật iOS 27.3 vào tháng 12 tới.

Thỏa thuận này cho phép năng lực AI của Qwen xuất hiện sâu rộng trong hệ điều hành của Apple. Cụ thể, người dùng tại Trung Quốc có thể thông qua trợ lý ảo Siri, bộ Công cụ soạn thảo văn bản (Writing Tools) và tính năng Trí tuệ thị giác (Visual Intelligence) để tận dụng khả năng nhận diện hình ảnh, thấu hiểu ngữ cảnh văn bản và tạo sinh nội dung của mô hình Qwen.

Đáng chú ý, Apple và Alibaba thiết lập cơ chế trao quyền kiểm soát tối đa cho người dùng khi họ có thể chủ động quyết định việc bật hay tắt tính năng tích hợp này, cũng như kiểm soát luồng dữ liệu chia sẻ. Phía Alibaba cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ câu lệnh hay câu trả lời phát sinh nào của người dùng để phục vụ cho mục đích huấn luyện các mô hình AI trong tương lai.

Để trải nghiệm tính năng này, người dùng cần sở hữu các dòng iPhone có hỗ trợ Apple Intelligence được phát hành tại thị trường Trung Quốc, hoặc thiết bị phải được cài đặt đồng bộ vị trí địa lý và tài khoản Apple ID thuộc khu vực Trung Quốc.

Đánh giá về sự kiện này, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Alibaba, ông Eddie Wu nhận định việc tích hợp chuyên môn công nghệ của Qwen vào hệ sinh thái của Apple sẽ mở ra những trải nghiệm dịch vụ AI thế hệ mới cho người dùng trong nước.

Ở góc độ nghiên cứu, chuyên gia AI Wang Xiaojie thuộc Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh cho rằng đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất thiết bị phần cứng tiêu dùng hàng đầu thế giới lựa chọn một mô hình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc làm xương sống AI cấp hệ thống tại thị trường nội địa. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mang tính quyết định đối với khả năng thương mại hóa của các giải pháp AI Trung Quốc.

Hệ thống Apple Intelligence được Apple giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WWDC) năm 2024. Động thái hợp tác này diễn ra sau khi cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc hồi tháng 7/2026 đã hoàn tất thủ tục cấp phép cho 7 dịch vụ AI tạo sinh tích hợp sẵn trên điện thoại thông minh, bao gồm cả Apple Intelligence./.

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