Địa phương Campuchia mong muốn thu hút các nhà đầu tư Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Mondulkiri, ngày 31/10, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã có chuyến thăm và làm việc với quyền Tỉnh trưởng tỉnh này, ông Dim Ny và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meng Ngui.



Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại cuộc làm việc, quyền Tỉnh trưởng Dim Ny đánh giá cao chuyến công tác của Đại sứ và phái đoàn Đại sứ quán tới tỉnh Mondulkiri. Ông Dim Ny nhận định chuyến công tác thể hiện rõ sự nỗ lực, quan tâm cao của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Campuchia trên mọi lĩnh vực; đồng thời bày tỏ vui mừng vì sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương của Việt Nam như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai với tỉnh Mondulkiri trong triển khai các chương trình hợp tác về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh.

Quyền Tỉnh trưởng nêu bật đặc điểm địa lý nằm trên cao nguyên, với khí hậu ôn hòa, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển về các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, khai thác khoáng sản và phát triển năng lượng.



Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Dim Ny trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Ông Dim Ny cho biết tỉnh Mondulkiri đã được Chính phủ Hoàng gia Campuchia lựa chọn là tỉnh trọng điểm tập trung phát triển kinh tế và Bộ Du lịch Campuchia hiện đang phối hợp với tỉnh để xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Mondulkiri.

Với việc triển khai Chương trình phát triển khu vực Đông Bắc của chính phủ, quyền Tỉnh trưởng đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác giữa địa phương cũng như hai nước trong thời gian tới.



Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn việc tỉnh Mondulkiri tổ chức buổi làm việc thực chất với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đồng hành cùng Đại sứ quán và Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, tặng quà tại tỉnh Mondulkiri. Đại sứ còn thông tin về một số các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua.

Các chuyến thăm diễn ra thường xuyên đã thể hiện sự tin cậy chính trị, quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo hai nước, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực đi vào thực chất và hiệu quả.

Đại sứ cảm ơn chính quyền tỉnh Mondulkiri đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, không những đóng góp vào ngân sách địa phương, mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân Campuchia, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại sứ cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giải quyết giấy tờ pháp lý cho cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh, giúp bà con ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề cuộc làm việc, quyền Tỉnh trưởng Dim Ny cho biết Mondulkiri là tỉnh có tiềm năng, ưu thế về thu hút đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và tài nguyên khoáng sản. Ông mong muốn thu hút các nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp như trồng cao su, trồng điều, cà phê.

Ngoài ra, tỉnh Mondulkiri cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Chính phủ Campuchia trong việc khích lệ và động viên các nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư tại tỉnh, trong đó có việc cải thiện và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.



Trong thời gian tới, ông kỳ vọng Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ và thúc đẩy nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư tại tỉnh Mondulkiri. Ông cam kết tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết các thủ tục nhanh chóng, đơn giản và hỗ trợ tối đa cho bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn hợp pháp tại tỉnh, qua đó tiếp tục duy trì tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện và tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới sự phát triển thịnh vượng chung.



Trước đó, tối 30/10, tại cuộc gặp với Ban Thường vụ Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Mondulkiri, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ ghi nhận các kiến nghị của Ban Thường vụ, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ tiếp tục vận động tuyên truyền cho bà con gốc Việt trên địa bàn sinh sống và làm việc tuân thủ quy định của pháp luật Campuchia; nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại và là cầu nối đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

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