Đời sống

Mỹ: Xả súng tại cửa hàng bán đồ Halloween khiến 3 người nguy kịch

Cảnh sát trưởng Fairfield xác nhận 1 người đã thiệt mạng và 6 người khác phải nhập viện do trúng đạn trong vụ xả súng xảy ra tối 30/10 (giờ địa phương) tại cửa hàng bán đồ Halloween ở bang California.

Thu Lan
(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Một vụ xả súng xảy ra tối 30/10 (giờ địa phương) tại cửa hàng bán đồ Halloween ở bang California, Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó ít nhất 3 người nguy kịch.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tại cửa hàng Spirit Halloween thuộc trung tâm thương mại Solano Town Center ở thành phố Fairfield, cách San Francisco khoảng 76 km về phía Đông Bắc.

Cảnh sát trưởng Fairfield, ông Dan Marshall, xác nhận 1 người đã thiệt mạng và 6 người khác phải nhập viện do trúng đạn.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra, song chưa xác định được nghi phạm gây án.

Vụ xả súng xảy ra chỉ vài giờ trước khi lễ hội Halloween bắt đầu tại Mỹ vào ngày 31/10./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xả súng #Halloween #Súng đạn Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ sơ tán 12.000 người do lũ quét từ Bhutan

Ấn Độ sơ tán 12.000 người do lũ quét từ Bhutan

Chính quyền huyện Alipurduar đã khẩn trương sơ tán khoảng 12.000 người dân sống dọc sông Sankosh đến nơi an toàn, đồng thời phát cảnh báo tại nhiều khu vực phía Bắc bang Tây Bengal và bang Assam.

Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn được chiếu sáng đồng bộ, phản chiếu màu sắc xuống mặt nước. (Ảnh: Minh Phương/Vietnam+)

Khám phá nhịp sống về đêm quanh hồ Hoàn Kiếm

Sự kết hợp giữa các công trình di tích, hoạt động thể dục thể thao và hàng quán ẩm thực hè phố tạo ra các hoạt động đa dạng, thu hút người dân và du khách thường xuyên đến hồ Hoàn Kiếm mỗi tối.