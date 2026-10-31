Công nhân cảng và thủy thủ tại 113 cảng biển đồng loạt đình công

Ngày 30/10, công nhân cảng và thủy thủ tại 113 cảng biển thuộc 22 quốc gia trên thế giới đã đồng loạt đình công nhằm phản đối hoạt động vận chuyển vũ khí và những nguy cơ ngày càng gia tăng đối với người lao động trong ngành hàng hải do các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, làn sóng đình công đã gây gián đoạn hoạt động bốc dỡ hàng hóa và dịch vụ phà tại nhiều trung tâm vận tải biển quan trọng, trong đó có các cảng tại Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Maroc và Ấn Độ.

Nghiệp đoàn thủy thủ PENEN của Hy Lạp cho biết các tàu thuyền tại Vịnh Péc-xích (Persian) đã hứng chịu 28 vụ tấn công trong 21 ngày đầu tháng 10, mức cao kỷ lục kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Trong khi đó, đại diện Liên đoàn Công nhân Vận tải đường thủy Ấn Độ (WTWFI) cho biết khoảng 15 thủy thủ nước này đã thiệt mạng do ảnh hưởng của cuộc xung đột, trong khi nhiều người khác vẫn mắc kẹt trên biển do các tuyến hàng hải bị phong tỏa.

Bên cạnh việc phản đối vận chuyển vũ khí qua các cảng biển, những người đình công còn yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho thủy thủ trên các tàu phải đi qua vùng chiến sự.

Làn sóng đình công diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại cùng tình trạng gián đoạn lưu thông đang gia tăng rủi ro đối với ngành vận tải biển quốc tế, đồng thời gây sức ép lên chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại toàn cầu.

Tại eo biển Hormuz, chiến dịch hộ tống và bảo vệ tàu thương mại của quân đội Mỹ đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với lực lượng hải quân do phải duy trì hoạt động liên tục trong nhiều tháng.

Theo ghi nhận của truyền thông khu vực, quân đội Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong 6 tháng qua, giúp lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh trong những tuần gần đây vượt mức trước chiến tranh. Washington tuyên bố khoảng 95% hoạt động vận tải qua tuyến đường biển chiến lược này được bảo đảm an toàn, bất chấp các cuộc tấn công liên tiếp của Iran.

Các máy bay chiến đấu từ tàu sân bay USS George Washington đang thực hiện nhiệm vụ hằng đêm nhằm đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm và thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu chở dầu. Hoạt động này được phối hợp với các máy bay tác chiến điện tử, trinh sát radar và chống ngầm.

Tuy nhiên, chiến dịch kéo dài khiến nhiều tàu sân bay Mỹ lập kỷ lục về thời gian triển khai liên tục trên biển, trong khi nhiệm vụ của các tàu khu trục tham gia phong tỏa Iran cũng bị gia hạn.

Hải quân Mỹ đang xây dựng trung tâm bảo dưỡng tàu tại đảo Diego Garcia và lên kế hoạch tăng số lần cập cảng nhằm giảm áp lực đối với lực lượng tham gia.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 50.000 quân nhân và 20 tàu hải quân tại Trung Đông. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, cuộc xung đột tiêu tốn khoảng 2-3 tỷ USD mỗi tháng.

Giới chức Mỹ thừa nhận việc tập trung nguồn lực tại Vùng Vịnh đang ảnh hưởng đến khả năng ứng phó các cuộc khủng hoảng khác, cũng như nỗ lực đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định chiến dịch phong tỏa Iran vẫn được duy trì toàn diện. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Tổng thống Donald Trump sẽ không để cuộc xung đột biến thành một cuộc chiến kéo dài vô thời hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định Washington đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa việc duy trì sức ép lên Tehran và hạn chế những tổn thất về nguồn lực quân sự, tài chính trong dài hạn./.

Sân bay Ben Gurion của Israel hoạt động trở lại sau cuộc đình công Sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel đã nối lại hoạt động sau nhiều giờ đình công đột xuất, song hàng loạt chuyến bay vẫn bị chậm do ùn tắc nghiêm trọng trong ngày cao điểm du lịch Hè.