Gần 50 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm - mức cao kỷ lục trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Số người Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 đã tới tiến sát mốc 50 triệu, mức cao kỷ lục đối với một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.



Theo Phòng Thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida, hơn 49 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, trực tiếp hoặc qua thư, cao hơn mức gần 46 triệu người bỏ phiếu trước ngày bầu cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất vào năm 2022.



Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh cử tri chuẩn bị quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội, 2 năm sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong đó, đảng Cộng hòa hiện nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.



Mức độ hào hứng đi bỏ phiếu ở cử tri Dân chủ cao hơn, với 46% cho biết rất hào hứng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Cộng hòa là 30%.

Đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ thế đa số 53-47 tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Ở chiều ngược lại, đảng Dân chủ hy vọng tạo nên những bất ngờ tại các bang vốn từ lâu có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa.

Chiến thắng của đảng Dân chủ tại một hoặc cả hai viện của Quốc hội Mỹ có thể dẫn đến những cuộc điều tra của Điện Capitol nhằm vào chính quyền Tổng thống Trump./.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump hủy lịch vận động trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hủy 2 cuộc vận động trực tiếp tại Kansas và Iowa, thay vào đó chuyển sang vận động trực tuyến tại nhiều bang khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bước vào chặng cuối.