Rò rỉ dữ liệu hơn 41.000 nhân viên Bộ An ninh nội địa Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 28/10, thông tin cá nhân và công việc của hơn 41.000 nhân viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), trong đó có hàng nghìn nhân viên thực thi luật nhập cư, đã bị công bố trên Internet, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang.

Dữ liệu do nhóm tin tặc tự xưng là “Department of Peace” phối hợp với nhà nghiên cứu an ninh mạng có biệt danh “maia crimew” công bố, được tập hợp trong cơ sở dữ liệu “Icepick” và chia sẻ qua nền tảng Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets).

Thông tin bị rò rỉ gồm tên, địa chỉ làm việc, số điện thoại và mô tả nhiệm vụ của nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE), Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) cùng một số đơn vị khác. Trong đó, hơn 21.000 người thuộc CBP và gần 6.600 người thuộc ICE.

Dữ liệu còn được cho là tiết lộ tên hàng chục chiến dịch thực thi pháp luật chưa từng công khai, thông tin về những người tham gia và một số công nghệ phục vụ điều tra.

Đồng sáng lập DDoSecrets Emma Best cho biết việc công bố nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình, làm rõ vai trò của các quan chức trong những chiến dịch bí mật và hoạt động trục xuất.

Nhóm “Department of Peace” tuyên bố đã tiếp cận dữ liệu thông qua hệ thống đăng nhập một lần sử dụng dịch vụ của Okta. Tuy nhiên, đại diện Okta khẳng định chưa phát hiện bằng chứng cho thấy dữ liệu hoặc hạ tầng của công ty bị xâm phạm.

Nhóm này cho biết hành động xuất phát từ phản đối các biện pháp thực thi chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. DHS hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ trong những tuần gần đây. Tháng trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là trở thành mục tiêu của nhóm tin tặc ShinyHunters, khiến thông tin cá nhân của hàng nghìn nhân viên bị đánh cắp.

Những ngày gần đây, Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC) cũng phải tạm ngừng hoạt động trực tuyến do nghi ngờ xảy ra tấn công mạng./.

Phe Cộng hòa đề xuất giải pháp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ Phe Cộng hòa Mỹ đề xuất phương án ngân sách song song để tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An ninh Vận tải và các cơ quan liên quan, nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị.