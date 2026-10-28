Cộng đồng quốc tế yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Mỹ, ngày 27/10, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, cộng đồng quốc tế một lần nữa lên tiếng phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba và bày tỏ lo ngại về tác động nhân đạo của chính sách này.

Trong các bài phát biểu tại diễn đàn thảo luận chính của Liên hợp quốc, đại diện của quốc gia từ nhiều châu lục cũng như các cơ chế đa phương và khu vực như Phong trào Không liên kết, Nhóm 77+ với Trung Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhóm các nước châu Phi tại Liên hợp quốc đều bày tỏ lập trường ủng hộ dành cho Cuba.

Đại diện nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã chỉ trích các biện pháp cưỡng chế đơn phương và nhấn mạnh đối thoại là con đường giải quyết những khác biệt giữa các nước; đồng thời bác bỏ việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cho là tài trợ khủng bố, cho rằng hành động này không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của Cuba mà còn là một trong những yếu tố góp phần củng cố lệnh cấm vận.

Đây là lần thứ 34 cơ quan lập pháp cao nhất của Liên hợp quốc xem xét dự thảo nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba,” sẽ được bỏ phiếu vào ngày 28/10.

Nhân dân Cuba hy vọng một lần nữa sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh các biện pháp tăng cường của Mỹ và những cáo buộc về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây ảnh hưởng đến lá phiếu của các phái đoàn.

Tài liệu do phía Cuba trình bày nêu chi tiết tác động của chính sách bao vây, cấm vận đối với nền kinh tế và xã hội của đảo quốc Caribe.

Theo báo cáo, từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, thiệt hại kinh tế đã lên tới 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Theo tỷ giá hiện hành, tổng thiệt hại tích lũy trong hơn 6 thập kỷ áp dụng lệnh cấm vận đã lên tới 178,7 tỉ USD./.

Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe.