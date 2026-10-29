Mỹ đề xuất xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc phòng với ASEAN

Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 28/10 đã đề xuất Mỹ và ASEAN cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng thực tiễn định hướng cho hoạt động hợp tác của hai bên trong vài năm tới, giai đoạn mà ông nhấn mạnh rằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 diễn ra ở Cebu (Philippines), ông Hegseth cho biết Mỹ sẵn sàng bắt đầu quá trình xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ-ASEAN cùng Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing khi Singapore đảm nhận cương vị Chủ tịch ADMM+.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh khi hướng tới tương lai của khu vực, ông mong muốn hai bên đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa. Theo ông, năm 2027 đánh dấu 50 năm quan hệ Mỹ-ASEAN chính thức được thiết lập, tạo cơ hội để hai bên đề ra những mục tiêu hợp tác tham vọng hơn.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh Mỹ mong muốn cùng các đối tác ASEAN thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và bảo đảm chủ quyền của các quốc gia thành viên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Cùng ngày, tại cuộc hội đàm bên lề hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tái khẳng định cam kết chung trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là các mối đe dọa khủng bố xuyên biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Singh kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với các quốc gia hỗ trợ, huấn luyện hoặc tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

Về phần mình, ông Hegseth khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trong nỗ lực chống khủng bố xuyên biên giới.

Hai bên đồng thời rà soát tiến độ triển khai Khuôn khổ hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Mỹ thời hạn 10 năm, ký kết tháng 10/2025, và thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp quân sự, chia sẻ công nghệ, trao đổi thông tin tình báo, hợp tác an ninh hàng hải và đồng sản xuất trang thiết bị quốc phòng.

Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến.

Cũng trong ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh khu vực.

Hai bên rà soát tiến triển hợp tác, trao đổi biện pháp nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng vũ trang và thảo luận các vấn đề an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Singh khẳng định New Delhi coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Canberra, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quan hệ này đối với việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn.

Nhân dịp này, ông mời người đồng cấp Australia tham dự Triển lãm hàng không quốc tế Aero India 2027, dự kiến tổ chức tại Bengaluru vào tháng 2/2027.

Hội nghị ADMM+ lần thứ 13 diễn ra tại Philippines với sự tham gia của các nước ASEAN và 8 đối tác đối thoại, tập trung trao đổi các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng đa phương nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực./.

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