Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận đối với Cuba

Ngày 28/10, với 130 phiếu thuận, 25 phiếu trắng và 17 phiếu chống, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết "Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba."

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nhấn mạnh rằng với 130 phiếu thuận, cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Cuba và đây là một chiến thắng mới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc chống lại lệnh cấm vận của Mỹ.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez khẳng định rằng điều Cuba yêu cầu là được sống trong hòa bình, để người dân tự quyết định các vấn đề của đất nước và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những thách thức lớn của thế giới hiện nay trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết thường niên yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba.

Nghị quyết này lần đầu tiên được Đại hội đồng xem xét năm 1992, trong đó khẳng định các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tự do thương mại và hàng hải quốc tế; kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng các biện pháp cấm vận không phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Theo số liệu thống kê, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây ra những thiệt hại kinh tế nặng nề đối với Cuba: từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, thiệt hại kinh tế lên tới 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Theo tỷ giá hiện hành, tổng thiệt hại tích lũy trong hơn 6 thập kỷ áp dụng lệnh cấm vận lên tới 178,7 tỷ USD./.

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba Công sứ Nguyễn Hải Lưu tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba.